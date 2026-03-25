エディアの子会社である一二三書房は、同社が提供するコミックレーベル“コミックノヴァ”にて連載発売中の『異世界還りのおっさんは終末世界で無双する』の紙書籍と電子書籍の累計部数が20万部を突破したことを発表した。

異世界で魔王を討伐し、日本へ帰還した三十八歳の元会社員・柳木薊。帰還後、異世界で得たユニーククラス「サムライ」の剣技と魔力がそのまま使えると気づいた彼を待っていたのは、ゾンビが蔓延する終末世界だった。

異世界で心をすり減らした薊は、少女カエデや警察官の織田ら生存者と出会いながら、バイクで街を駆け、ゾンビの群れを斬り開いていく。無双アクションの爽快感と、傷ついた人々との人間ドラマが交差するサバイバル作品。

『異世界還りのおっさんは終末世界で無双する』最新刊が3/25発売

荒廃した世界で自衛隊を追うアザミの前に新たな出会いが──！待望の新章突入！

略奪者の襲撃を退け、織田やカエデのいるコミュニティに戻ったアザミは、姿を消した自衛隊の行方を追うべく単身捜索を始める。そんな折に出会ったのは小さな少女を連れた自衛隊員の那須川。行動を共にすることにした三人は、とある青年のコミュニティと接触することになり──。

大人気、異世界スキル×ゾンビサバイバル第6巻！

原作：羽々音色

漫画：ダンタガワ

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