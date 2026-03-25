リブレは、コミックス「体感予報➁」(著：鯛野ニッケ)を2026年5月26日(火)に発売することを決定。予約受付を開始した。

大人気イケメン気象予報士・瀬ヶ崎と一緒に暮らすエロ漫画家の葉。暴君・瀬ヶ崎の直球な溺愛に対し、葉は自分の気持ちを上手く言葉に出来ず消化不良の日々。そんな時、出張編集部で自身の漫画に手痛い指摘をされ、仕事の壁にぶちあたる──大ヒットシリーズ、待望の第2巻！

特典情報

■アニメイト

描き下ろしマンガ入り12P小冊子付きアニメイトセット

1,307円(税込)[コミック；977円(税込)＋小冊子：330円(税込)]

■コミコミスタジオ

アクリルコースター付きコミコミスタジオセット＆描き下ろしマンガ入り4Pリーフレット

1,637円(税込)[コミック：977円(税込)＋アクリルコースター：660円(税込)]

■TSUTAYA

イラストカード

■とらのあな

アクリルカード付きとらのあなセット

1,577円(税込)[コミック：977円(税込)＋アクリルカード：600円(税込)]

■アニメイト池袋本店・アニメイト通販

描き下ろしマンガペーパー

■ビーボーイ応援店

描き下ろしマンガペーパー

■『体感予報②』

著：鯛野ニッケ

発売日：2026年5月26日

定価：977円(税込)

レーベル：BBC DX