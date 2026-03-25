リブレは、コミックス「体感予報➁」(著：鯛野ニッケ)を2026年5月26日(火)に発売することを決定。予約受付を開始した。
大人気イケメン気象予報士・瀬ヶ崎と一緒に暮らすエロ漫画家の葉。暴君・瀬ヶ崎の直球な溺愛に対し、葉は自分の気持ちを上手く言葉に出来ず消化不良の日々。そんな時、出張編集部で自身の漫画に手痛い指摘をされ、仕事の壁にぶちあたる──大ヒットシリーズ、待望の第2巻！
特典情報
■アニメイト
描き下ろしマンガ入り12P小冊子付きアニメイトセット
1,307円(税込)[コミック；977円(税込)＋小冊子：330円(税込)]
■コミコミスタジオ
アクリルコースター付きコミコミスタジオセット＆描き下ろしマンガ入り4Pリーフレット
1,637円(税込)[コミック：977円(税込)＋アクリルコースター：660円(税込)]
■TSUTAYA
イラストカード
■とらのあな
アクリルカード付きとらのあなセット
1,577円(税込)[コミック：977円(税込)＋アクリルカード：600円(税込)]
■アニメイト池袋本店・アニメイト通販
描き下ろしマンガペーパー
■ビーボーイ応援店
描き下ろしマンガペーパー
■『体感予報②』
著：鯛野ニッケ
発売日：2026年5月26日
定価：977円(税込)
レーベル：BBC DX