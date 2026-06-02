萌美は学生時代に出会った夫・シゲト(バンドマン)を支えつつ、医者として働きながら結婚生活を送っていた。ある日、自宅を訪ねてきた女性・マコにいきなり「うちの主人と浮気してますよね?」と問われ、シゲトが二重生活を送っていることを知る。しかも、「出した」と言っていた婚姻届は出されていなかったことが判明し――。

『10年寄り添った夫は既婚者でした』(原作：リアコミ 漫画：はち/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。

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第1話

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