「お前のママ、炎上してるよ」知られるはずのなかった不倫、借金、盗撮―ママ友たちの素顔は、なぜ晒されたのか!?

『ママ友クラッシャー』(企画：漫画のシュララ、脚本：寺田御子、作画：タ楼/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

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第2話

次回、続きます。『ママ友クラッシャー』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。

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