「お前のママ、炎上してるよ」知られるはずのなかった不倫、借金、盗撮―ママ友たちの素顔は、なぜ晒されたのか!?
『ママ友クラッシャー』(企画：漫画のシュララ、脚本：寺田御子、作画：タ楼/KADOKAWA)より一部をご紹介します。
第2話
次回、続きます。『ママ友クラッシャー』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。
ママ友たちの素顔は、なぜ晒されたのか!?
▶『ママ友クラッシャー』を一気読み
『ママ友クラッシャー』(企画：漫画のシュララ、脚本：寺田御子、作画：タ楼/KADOKAWA)
雨宮文月は、SNSフォロワー数5000の地味ママ。ママ友会では主に雑用係をしている。
ママ友会では、フォロワー数40万人の宮内紗理奈が女王のように君臨していた。
華やかなママ友インフルエンサー界隈で、文月は利用されて踏み台になる側のはずだった…。
しかしフォロワー数500の新人ママ・立花美沙緒がママ友会に参加したことで状況が一変する。
初めは文月の味方のように見えた美沙緒だったが、なぜか文月の夫に近づいて親しくなり、フォロワーが増加すると別のママ友に取り入るように…。だが、美沙緒には「ある目的」があった。
不倫、借金、盗撮―ママ友たちの虚飾と見栄が暴かれていく中、文月の取った選択は―!?
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