日本テレビ系報道番組『news zero』(毎週月～木曜23:00、金曜23:59～)の新テーマ曲としてMrs. GREEN APPLEの大森元貴が書き下ろした新曲「催し」が、30日の放送で初披露された。

大森元貴

大森は番組に寄せたコメントで、「わからない。なにがわからないのかわからない。そんな世の中だと思ってます」と率直な思いを吐露。その上で、「知りたい、理解したい、愛したい。そんな優しい歩み寄りが、報われる世の中であってほしいと日々願っております」とメッセージを送った。

さらに、「小さな幸せも、大きなうねりも、全てが催しものであり、楽しむも、悲しむも、嘆くも、自由だと思います」と楽曲タイトルに込めた思いをにじませ、「僕は僕の人生を深く楽しみたい そんな風に思います」と結んでいる。

この新テーマ曲決定は23日の放送で発表され、SNSでは「news zero」「大森元貴」がリアルタイムランキング入りするなど、話題を呼んでいた。なお、「催し」の発売情報は現時点では明らかにされていない。

楽曲について、メインキャスターの藤井貴彦は「人の運命が私達の遥か上空で決められ、それを眺めるしかない世界。雑な手続きで未来を決めていいのかとこの楽曲が語りかけてくるようです」とコメント。「信じられるのは自分の想いが届く半径数メートル。世界との距離を感じつつも、また誰かを信じて歩き出すリアルを感じました」と、その印象を語った。

また、中島朋彦氏プロデューサーは「今回のテーマ曲『催し』は、私たちにとって番組作りの本質を改めて照らしてくれるような楽曲です」と説明。不安や心の揺らぎを抱えながら前に進もうとするエネルギーや、「わからないこと」と向き合い続ける視点が、今の時代やニュース番組にとって大切なまなざしだと受け止めているとした。