星野リゾートは、春休みやゴールデンウィークに向け、カジュアルブランド「BEB」で楽しむ花やハーブの旅、昆布をテーマにした朝食が楽しめる函館の街ナカホテル「OMO」での旅を提案している。

「BEB5軽井沢」(長野県)では5月31日まで、パブリックスペース「TAMARIBA」を花々が彩る「BEBフラワーテラス」を開催している。24時間開放された空間で、お酒を片手にお花見を楽しめる。枯れないモールフラワー作りや、花びらを模したあんこ細工が映えるフラワーマフィンも楽しめる。

「BEB5土浦」(茨城県)は4月11日～5月31日、国営ひたち海浜公園と連携し、館内でネモフィラを楽しむ「ネモフィラブルーミング」を開催する。プロジェクションマッピングで一面に花が咲き、自分の動きに反応する仕掛けも体験できる。ネモフィラの花に見立てた限定スイーツ「ネモフィラブーケアイス」も用意。ネモフィラの形のキャンドルすくい体験なども楽しめる。

「BEB5沖縄瀬良垣」(沖縄県)では5月31日まで、沖縄の春「うりずん」をテーマに、旬のハーブを五感で楽しむ「うりずんハーバルステイ」を開催中。夕食のハーブピッツァや香りに癒やされるサウナ、好みの香りで選べるバスソルトバーなどで、心身を潤す滞在を提案する。朝食には爽やかなハーブウォーターも提供する。

「OMO5函館」(北海道)では3月21日～5月31日まで、昆布を主役にした「目覚めのこんぶッフェ」を開催する。昆布ティラミスや出汁アクアパッツァ、春野菜の昆布出汁ピラフなど、昆布の新たな魅力に出会える独創的な10品を提供する。全長9mの巨大昆布オブジェが彩る会場では、職人によるおぼろ昆布削りの実演を行う。3種のおめざめ昆布出汁も楽しめる。