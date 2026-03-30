カズレーザーが、お笑いにおける「時事ネタ」について持論を語った。最も伝わりやすい“究極系”のはずなのに、なぜか軽んじられているネタがあると指摘。そのことに疑問を投げかけた。

カズレーザー

「時事ネタの究極系」

YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で26日に公開された動画「【自由】カズレーザーがマジで出たいお笑い大会 #329」にて、ものを例えることについて話した流れから、カズレーザー(メイプル超合金)が「みんなによく伝わるほうがいいテーマで、時事ネタってあるじゃないですか?」と切り出し、「時事ネタってみんなが体験してる今興味ある題材だから伝わりやすい」と説明。

さらに、爆笑問題を例に挙げつつ、「時事ネタを取り入れる人って腕がある感じじゃないですか」「時事ネタってテクニカルなもの、技術あるもの、なかなかやれないものだと思うんですけど」と続けた上で、「本来の意味で、時事ネタの究極系。みんなが同じ情報を共有できてるものがより伝わるんだとしたら、本当の究極の時事ネタって1個前のコンビとかをイジってるネタだと思うんですよ」「でも、それってめっちゃ浅いって言われません?」と持論を展開する。

これに松陰寺太勇(ぺこぱ)が「言われるな」とうなずき、「例えばコンテストとか普通のネタライブにしても、1個前の芸人がちょっと荒らしたのを一言ワードでポンっと言って、ワッとウケて自分たちのネタに入るってよくある」と例示すると、カズレーザーは「でも、それはマイナス評価になったりするじゃないですか。本来の意味でみんなに等しくより多く伝わりやすいものって、今あったことの話だと思うんですよ」と改めて分析しながら、「でも、なんであれは軽んじられているのかなって謎なんですよ」と疑問を投げかけていた。