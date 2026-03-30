ファミリーマートは、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の2026年春夏の新作をメディアに公開した。ファッションデザイナー落合宏理氏と共同開発で立ち上げた同ブランドも5周年。今シーズンも、コンビニサングラス、腕時計、晴雨兼用の傘、45周年記念カラーのタオルなど、彩り豊かなラインナップを取り揃えている。

人気のサングラス新色や新作の腕時計などが登場

紫外線を99%カットする「コンビニサングラス」（2,490円）は、ブラウンミックス、クリアブラウン、くろを3月13日より販売中。ウェリントンとボストンの中間であるボスリントン型のオリジナルデザインで、つるの先にファミマカラーを配色している。

シチズン時計と共同開発した「腕時計」（1,998円）は4月17日に発売。文字盤は白と黒の2色展開で、秒針・ベルト穴・つく棒にファミリーマートのカラーがあしらわれている。水泳時も着用可能な10気圧防水。なお子どもでも使えるよう、ベルト穴に幅をもたせている。

肌触りにこだわった綿麻シリーズの「綿麻開襟シャツ」（2,990円）、「綿麻イージーパンツ」（2,990円）、「綿麻開襟シャツコート」（3,990円）は6月中旬の発売予定。素材は綿85% / 麻15%で、カラバリはくろとストライプを展開する。サイズはM / Lで、男女兼用。

綿麻シリーズ

様々なコーディネートが楽しめそうな綿麻開襟シャツコート

「今治タオルハンカチ」（698円）は、2026年春夏のシーズンカラー、45周年記念カラー、定番色を販売中。

上2段が2026年春夏のシーズンカラー（ドット/ホワイト・マリン、マリンボーダー、オートミール・コンビニストライプ、2026 春の色 グラデーション）、最下段が45周年記念カラー

「長袖アウターTシャツ」（1,998円）は3月13日より販売中。USAコットン素材を使用したアウターTシャツで、肩の落ち感やステッチ幅など細部にまでこだわった。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様。ボーダーカラーで、サイズはM / Lの男女兼用。

男女兼用の「ラインソックス」（429円）は、2026年春夏のシーズンカラー、ファミリーマート45周年記念カラーなどを販売中。また「ショートソックス」（429円）も2026年春夏のシーズンカラー（エメラルドブルー、ライムイエロー、キャロット、ひすい、むらさき、ローズピンク、しろ、グレーミックス）で販売している。

このほか「ブラウェア」（2,290円）、「リラックスショーツ」（990円）などを展開。

ブラウェア

リラックスショーツ

店頭の陳列棚の様子

「晴雨兼用ミニ傘」「晴雨兼用軽量スリム傘」（どちらも2,490円）は4月3日に発売する。UVカット率99.9%で、UPF50＋、遮光率99.9%、遮熱効果あり。防水・撥水加工された生地の裏にコーティングが施されており、紫外線をカットする。持ち運びに便利なサイズ感になっている。

あつまれ どうぶつの森とコラボした「タオル イン ポーチ」(2,290円)は3月31日に発売。まめきち＆つぶきちの表情が可愛いアイテムで、タオルをポーチに収納できる仕様になっている。

あつ森とコラボした、タオル イン ポーチ