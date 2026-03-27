ファミリーマートは3月31日から、任天堂のNintendo Switchソフト『あつまれ どうぶつの森』のキャンペーンを全国の「ファミリーマート」約1万6,400店舗で実施する。グッズの実物をひと足先にお借りできたので紹介しよう。

キャンペーンでは、"あつ森"デザインの「タオルインポーチ」と「ラインソックス」がファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から登場。

「タオルインポーチ」(2,290円/ミニタオル23×23cm、ポーチ22×16cm)は、まめきち・つぶきちデザインのポーチの中に特別デザインのタオルを入れたタオルインポーチ。(1)ポーチ(2)タオル(3)タオル付ポーチの3WAYで使える。ループタオルとしてお部屋のインテリアにもいいし、バッグにつけて持ち歩くのもよさそう。

スナップでとめればループタオルに

「ラインソックス」(600円/サイズ22cm-25cm、25cm-28cm)は、特別デザインのラインソックス。足底にはたぬきちのラバープリントが入っている。このほか「こどもくつした」(600円/サイズ13cm-19cm、19cm-22cm)も展開されるので親子でおそろいもいいかも。

足底にはたぬきちのラバープリントが

こちらはコスメキッチンのコスメ「Mitea ORGANIC(ミティア オーガニック)」と「どうぶつの森」のコレクション。窓からのぞくどうぶつたちとカラフルなパッケージが大人かわいいデザイン。

「どうぶつの森」の葉っぱのマーク型のキーチェーンは、実はリップケース。「シリコンリップケース(ミティア型)」(2,200円/リップは別売り)。まめきち・つぶきちのチャームもかわいい。

4月7日からは対象商品を2個購入すると、春のおでかけにピッタリなオリジナルトートバッグがもらえるキャンペーンも実施される。

対象商品2個購入でもらえるオリジナルトートバッグ

両面どちらもかわいい

いずれも数量限定。あつ森ファンはお早めにチェックを!

(C)Nintendo

Nintendo Switchは任天堂の商標です。