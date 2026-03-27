ファミリーマートは3月31日、任天堂のNintendo Switchソフト「あつまれ どうぶつの森」のキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

ソックスやコスメでかわいく"春支度"

どうぶつの森デザインの「タオルインポーチ」(2,290円)と「ラインソックス」(600円)が同社のオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から登場する。

まめきち・つぶきちデザインのポーチの中に、特別デザインのタオルを入れたタオルインポーチ。ポーチ、タオル、タオル付ポーチの3WAYで使用できる。

ラインソックスの足底にはたぬきちのラバープリントが入っている。子ども向けのくつした(600円)も展開する。

「Mitea ORGANIC(ミティア オーガニック)」のスキンケア&メイク商品も発売する。窓からのぞくどうぶつたちとカラフルなパッケージが毎日の暮らしを楽しく彩る。

Mitea ORGANIC

ファミペイスタンプキャンペーン

期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して、Mitea ORGANICの対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。スタンプを3個ためて応募すると、抽選でどうぶつの森グッズが、合計30名に当たる。キャンペーン期間は3月31日～4月20日、応募期間は3月31日～4月24日。

ミティアリップ専用リップケースの予約販売を実施

ファミマオンラインにて「<どうぶつの森>Mitea ORGANIC リップ3色&シリコンリップケース(Mitea型)」(5,186円)を予約販売する。どうぶつの森の葉っぱのマーク型のリップケースとMitea ORGANICの限定リップ3色セットとなる。予約申込期間は3月31日10:00～4月6日23:59まで。

「Mitea ORGANIC リップ3色&シリコンリップケース(Mitea型)」(5,186円)

おでかけ気分を盛り上げる「どうぶつの森」グッズを販売

キャンペーンにあわせて、どうぶつの森の様々なグッズを店頭販売する。「タンブラーBOOK」(2,959円)、「キルティング大容量ポーチBOOK」(3,520円)など、日常使いはもちろん、旅行や春のおでかけの相棒にもぴったりなアイテムを揃えた。

「あつまれ どうぶつの森 タンブラーBOOK(左:さくらver./右:喫茶ハトの巣ver.)」(2,959円)

「あつまれ どうぶつの森 180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチBOOK」(3,520円)

「あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチBOOK」(3,289円)

ダウンロードカードを購入するとグッズが当たる

期間中、「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」(550円)または「あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス」(2,500円)のダウンロードカードを購入し、特設サイトで応募すると、抽選で30名に「BIG トラベルポーチ」と「マルチケース」がセットで当たる。キャンペーン期間は3月31日～4月20日、応募期限は3月31日～4月21日。

ダウンロードカード「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」(550円)、「あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス」(2,500円)

東京・大阪の3店舗でラッピング店舗がOPEN

キャンペーン期間中、ファミリーマート海岸三丁目店(東京都港区)、東京ベイ潮見プリンスホテル店(東京都江東区)、大阪空港前店(大阪府豊中市)の計3店舗で、どうぶつの森のラッピング店舗を展開する。店舗外観をはじめ、店内もどうぶつたちでいっぱいに。期間は3月31日～4月20日までとなる。また、ラッピング店舗ではグッズも数量限定で販売する。

さらに、当該店舗では、どうぶつの森関連のダウンロードカードやグッズを含む税抜500円以上を購入した人に、オリジナルデザインのステッカーを進呈する。ノベルティは1会計につき1枚まで、無くなり次第終了となる。

オリジナルステッカー

ファミリーマート限定デザインの壁紙がもらえる

任天堂のスマートフォン向けアプリ「Nintendo Store」で、キャンペーン期間中にファミリーマートの店頭で「GPSチェックイン」を行うと、限定デザインの壁紙をプレゼントする。

(C)Nintendo

Nintendo Switchは任天堂の商標です。