「ノリでやってたら……」お笑いタレントの明石家さんまが、元大関・若嶋津さんと元歌手・高田みづえさんの結婚披露宴での出来事を打ち明けた――。

明石家さんま

「後ろからドドドドドッて来て、“本当か!? お前!!”」

15日に、69歳で死去した若嶋津さん。21日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)では、さんまが、若嶋津さんの妻で元アイドル歌手・高田みづえさんと、「噂になったことがあった」というリスナーからのお便りを紹介。その後、2人の披露宴に呼ばれたさんまだったが、高田さんがサザンオールスターズの「そんなヒロシに騙されて」の“ヒロシ”の部分を“さんま”に替えて歌唱。会場が盛り上がるなか、新郎の若嶋津さんが激怒してしまったという。

これに、さんまは、「そうそう(笑)」とうなずき、「ホンマそやねん。もう、みづえちゃんが悪い女でな～。噂だけやねん」と苦笑い。「俺がスピーチして、そのあとみづえちゃんが歌って。“さんまさん、その場にいてください”って言われて、“そんなさんまに騙されて～”って歌って」と振り返りながら、「俺も一応、ノリでやってたら。若嶋津もお酒入ってはって。後ろからドドドドドッて来て、“本当か!? お前!!”って」「“ありがとう”って言うてくれると思ったんやけどな」とぼやいた。

高田さんの“替え歌”を真に受け、怒り心頭でステージに上がってきた若嶋津さんに、「襟首つかんで、ウワーッ振り回された」と明かしたさんま。「ボタンがバババババッて飛んで……。俺、カッターシャツだけで行ったから、前はだけたまま安全ピンで留めて帰ったわ」と苦笑しきり。「その若嶋津が亡くなられて」と悼み、「これは懐かしい思い出」としみじみ振り返っていた。