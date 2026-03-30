「髪の毛以外のところも絶対反応すんねん」と私見を語ったのは、お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史。薄毛治療を経験して、“気づいたこと”とは――。

岡村隆史

「メイクさんに“薄くなってたら言ってね”って言うてる」

数年前から薄毛治療に通っていることを明かしている岡村。26日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「なんか隠し事してんなっていうのは、ずっと常にあったから。今は堂々としてますけど」と話し、「自分がこうやって薄毛治療してて。テレビ観てて、わかるようになってきた。“あっ、この人……”って、なんかわかんねん」と告白。薄毛治療をしていると、頭髪以外の毛も増えるそうで、「髪の毛以外のところも、絶対反応すんねん。眉毛であったり、まつげであったり。毛がワーッて生えてくる」と打ち明けた。

また、最近、テレビを観ていたところ、「“あれ? この人、雰囲気変わったな～”と思ったら、まつげや! と思って。まつげごっつ伸びてんなと思ったら、眉毛もや。ほんで一瞬、手が映って、手の甲にめっちゃ毛生えてて。絶対や! と思った」と確信した出来事があったという。続けて、「(フットボールアワー)岩尾さんも、治療してるときに、まつげが伸びて、まつげ切ってた」と明かし、「俺も、生えだしたときに、朝、目が開けられへんなって。まつげが伸びすぎて、目やにで噛み合って開けれへん。あんま言えへんかったけど、まつげをちょっとカットした時期あんねん」と告白した。

現在の治療状況について、「2日に1回とか、3日に1回とか。自己管理になったから、毎日飲むわけじゃない」と語った岡村。「だから、メイクさんに、“薄くなってたら言ってね”って言うてる。“飲んでますか? ”っていう合言葉で。“ハゲてきたよ”って言いにくいやろうから」と話し、「たまに、“飲んでますか? ”って言われるから、“わかった”って言うねん。そこから飲んでっていう。まあ、イタチごっこやけど……」と吐露。改めて、薄毛治療について、「今は注射もあるって言うし、いろんな方法があるから」と説明していた。