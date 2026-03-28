「ようわからへん。なんでやろうな?」お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が、あるタレントから聞いた“ガン無視”エピソードを明かした――。

矢部浩之

「サラッと収録の合間に言ったの」「“思いっきり無視されました”って」

26日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、芸能ゴシップの話題になり、「それも面白いとこなんやろうね。この仕事の」と語った矢部。たびたび、「信じらへんエピソード」を聞くことがあるといい、「あの人が!? ホンマ? っていう(笑)。本当なのか、噂話なのか……」と吐露。相方の岡村隆史も、「“火のない所に煙は立たぬ”って言葉あるじゃないですか。だから、そうなんやっていう。面白いよ。ガン無視とか。ホンマにあんねん。なんで? と思うけど」と続けた。

矢部は、最近、あるタレントから聞いたというエピソードを披露。「サラッと収録の合間に言ったの。“思いっきり無視されました”って。ええっ? ホント? 信じられへんけどなぁって」と話すと、岡村は、「無視ってホンマ、この業界ではありえへんやんか。あいさつなんか、ホンマ数秒で終わる話やのに」と苦笑い。矢部が、タレント名を紙に書いてぶっちゃけると、スタッフから笑いが起こり、「これ信じられへんのよ。“無視されました”って言ってた人も、絶対嘘つかない信用できる人なの」と衝撃の出来事に戸惑いを隠せない様子だった。

その場にいたという岡村は、タレント2人の関係性について、「一緒に仕事して、プライベートでも仲良くて。男女の仲でもないのに、普通にご飯食べて。みんなで頑張ろうね! とか言うて」と明かしつつ、「(無視した)この人だけがドーンと売れたやん。でも、こっちは仲良いと思ってるから、局で向こうから歩いて来て、“○○ちゃん! ”って言ったら、スーンって」と詳細を説明。矢部が、「ようわからへん。なんでやろうな?」と不思議がると、「“もう私はそのレベルじゃない”っていう。俺も悪い印象は全然なかった。この人に」とつぶやいた。

さらに、2人は、芸能人の“取り巻き”にも言及。岡村が、「取り巻きの数で引いてまう。え? こんなぎょうさん引き連れて歩いてんの? って」と話すと、矢部も、「その取り巻きが、わざとピリピリ感を出す。出さんでええのに。すごい出すチームあるよね。箔をつけたいのか」と苦笑い。テレビ局内で、大勢の関係者に囲まれた芸能人を目にすることがあるようで、岡村は、「取り巻きの数に、うわぁ……って思うときあんねん。損すると思う。取り巻きいっぱい連れてたら」とチクリ。矢部も、「なんか普通の会話ができへんしな」と共感していた。