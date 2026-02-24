セガ フェイブは2月20日より、セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」を販売している。
本くじは、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」をテーマに描きおこした、セガ限定デフォルメイラストを使用したオンラインくじ。「アクリル色紙」や「アクリルスタンド」などのほか、「ブレスレット」や「ぬいぐるみ」など全6等級がラインアップされている。
販売期間は2月20日～3月31日。1回770円で、初回購入時のみ送料660円がかかる。商品は8月より順次発送される。
【A賞】アクリル色紙
A6サイズ、全1種。
【B賞】おすわりぬいぐるみ
全長約15cm。虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、脹相、禪院直哉の全5種。
【C賞】ブレスレット
全長約15cm。虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、脹相、禪院直哉の全5種。
【D賞】ぬいぐるみマスコット
全長約11cm。虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、禪院真希、パンダ、秤金次、星綺羅羅、脹相、天元、禪院直哉、羂索、宿儺の全12種。
【E賞】アクリルスタンド
全長約5.5cm。虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、禪院真希、パンダ、秤金次、星綺羅羅、脹相、天元、禪院直哉、羂索、宿儺の全12種。
【F賞】ステッカー
全長約10.5cm。虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、禪院真希、パンダ、秤金次、星綺羅羅、脹相、天元、禪院直哉、羂索、宿儺の全12種。
(C) 芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会