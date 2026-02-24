セガ フェイブは2月20日より、セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」を販売している。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」

本くじは、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」をテーマに描きおこした、セガ限定デフォルメイラストを使用したオンラインくじ。「アクリル色紙」や「アクリルスタンド」などのほか、「ブレスレット」や「ぬいぐるみ」など全6等級がラインアップされている。

販売期間は2月20日～3月31日。1回770円で、初回購入時のみ送料660円がかかる。商品は8月より順次発送される。

【A賞】アクリル色紙

A6サイズ、全1種。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」アクリル色紙

【B賞】おすわりぬいぐるみ

全長約15cm。虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、脹相、禪院直哉の全5種。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」おすわりぬいぐるみ

【C賞】ブレスレット

全長約15cm。虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、脹相、禪院直哉の全5種。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」ブレスレット

【D賞】ぬいぐるみマスコット

全長約11cm。虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、禪院真希、パンダ、秤金次、星綺羅羅、脹相、天元、禪院直哉、羂索、宿儺の全12種。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」ぬいぐるみマスコット

【E賞】アクリルスタンド

全長約5.5cm。虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、禪院真希、パンダ、秤金次、星綺羅羅、脹相、天元、禪院直哉、羂索、宿儺の全12種。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」アクリルスタンド

【F賞】ステッカー

全長約10.5cm。虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、禪院真希、パンダ、秤金次、星綺羅羅、脹相、天元、禪院直哉、羂索、宿儺の全12種。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」ステッカー

(C) 芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会