「絶対イヤ!」と悲鳴…“家事分担100対0”の昭和パパの日常に密着　滝沢眞規子も思わず「マイナス50点!」と一刀両断　『秘密のママ園2』#9

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#9が29日(21:00〜)に配信される。

「のぞき見! 隣のママ」「堕落のパパ園」

今回は、板野友美がスタジオゲストに登場。スタジオ企画「建前爆破! まったり井戸端会議」では、「令和のママ友マウント」をテーマに厄介なママ友トラブルについてトークを展開する。

「逆マウント」や「実家に頼ろうマウント」など、巧妙化するマウントの手口が紹介される中、板野は「『えっ、すごくなーい?』でよくない?」「マウントを取られているって感じることが不思議」とマウントに全く気づかない天然の強さを発揮。MCの峯岸みなみも「昔から変わらないね」「本当に響かない」と納得の表情を浮かべる。さらに板野は、“プロ野球選手の妻”ならではの知られざるママ友事情を語る。

また、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」では、15歳で出産し、現在は助産師を目指して奮闘する学生シングルマザーに密着。妊娠発覚時に相手の家族から言われた衝撃的な言葉など、次々と明らかになる壮絶な過去。数々の困難を乗り越え、母として、そして夢を追う一人の女性として力強く生きる彼女の人生に迫る。

さらに特別企画「堕落のパパ園」も。家事や育児を妻に任せきりで、自分はずっとスマホをいじっているという“家事分担100対0”の昭和パパの日常に密着。妻の苦労をよそに自分中心で動くパパの堕落っぷりに、スタジオのMC陣からは「絶対イヤ!」と悲鳴が上がり、滝沢眞規子も思わず「マイナス50点!」と一刀両断。番組ではそんなパパに対し、洗濯や片付けを1人で任せる矯正プログラムを決行する。果たして、堕落パパは心を入れ替えることができるのか。

そのほか、番組後半のトークコーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、妻を褒めない新米夫の番組スタッフに対し、峯岸が鋭いツッコミを入れる一幕や、滝沢が明かす夫の“過保護”に対するリアルな不満も。

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