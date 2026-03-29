「絶対イヤ!」と悲鳴…“家事分担100対0”の昭和パパの日常に密着　滝沢眞規子も思わず「マイナス50点!」と一刀両断　『秘密のママ園2』#9

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#9が29日(21:00〜)に配信される。
「のぞき見! 隣のママ」「堕落のパパ園」
今回は、板野友美がスタジオゲストに登場。スタジオ企画「建前爆破! まったり井戸端会議」では、「令和のママ友マウント」をテーマに厄介なママ友トラブルについてトークを展開する。
「逆マウント」や「実家に頼ろうマウント」など、巧妙化するマウントの手口が紹介される中、板野は「『えっ、すごくなーい?』でよくない?」「マウントを取られているって感じることが不思議」とマウントに全く気づかない天然の強さを発揮。MCの峯岸みなみも「昔から変わらないね」「本当に響かない」と納得の表情を浮かべる。さらに板野は、“プロ野球選手の妻”ならではの知られざるママ友事情を語る。
また、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」では、15歳で出産し、現在は助産師を目指して奮闘する学生シングルマザーに密着。妊娠発覚時に相手の家族から言われた衝撃的な言葉など、次々と明らかになる壮絶な過去。数々の困難を乗り越え、母として、そして夢を追う一人の女性として力強く生きる彼女の人生に迫る。
さらに特別企画「堕落のパパ園」も。家事や育児を妻に任せきりで、自分はずっとスマホをいじっているという“家事分担100対0”の昭和パパの日常に密着。妻の苦労をよそに自分中心で動くパパの堕落っぷりに、スタジオのMC陣からは「絶対イヤ!」と悲鳴が上がり、滝沢眞規子も思わず「マイナス50点!」と一刀両断。番組ではそんなパパに対し、洗濯や片付けを1人で任せる矯正プログラムを決行する。果たして、堕落パパは心を入れ替えることができるのか。
そのほか、番組後半のトークコーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、妻を褒めない新米夫の番組スタッフに対し、峯岸が鋭いツッコミを入れる一幕や、滝沢が明かす夫の“過保護”に対するリアルな不満も。
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【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。