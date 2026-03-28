ファミリーマートは3月31日、銀座コージーコーナーとコラボレーションしたロッテ「苺のショートケーキサンド」(268円)とロッテ「ワッフルコーン ジャンボシュークリーム」(348円)を全国のファミリーマートで発売する。

苺のショートケーキサンドは、店舗で人気No.1商品である「苺のショートケーキ」の味わいを表現するために、スポンジケーキをイメージしたしっとり優しい食感のケーキ生地に、ふんわり軽やかな舌触りと濃厚なミルク感のホイップアイスをサンドした。中には苺のピューレを使用した完熟感のある苺ソースを閉じ込め、ショートケーキさながらの贅沢な満足感を、ひんやりとした口どけとともに手軽に楽しめるサンドアイス。

ワッフルコーン ジャンボシュークリームは、シリーズ累計販売数9億個を突破している店舗の看板商品「ジャンボシュークリーム(ホイップ&カスタード)」の味わいをイメージした、贅沢な2色巻きのワッフルコーンアイス。マダガスカル産バニラビーンズの香りと卵のコクが引き立つカスタードアイスに、バニラエキスを加え、軽やかな口当たりとミルクのコクをしっかりと感じられるホイップアイスを組み合わせた。

「ジャンボシュークリーム、苺のショートケーキの味わいが想像以上の再現度でアイスになりました。メーカー様の技術力が無ければ実現出来なかったコラボレーション!これから暑くなってくる季節、銀座コージーコーナーの商品をもっと好きになるきっかけとなりますよう願っております。是非ご賞味くださいませ!」(銀座コージーコーナー監修コメント)