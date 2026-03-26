結婚のタイミング、過去のトラウマ…「中間決断」を控えたカップル3組の様子が明らかに

ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第4話が、きょう26日(21:00〜)に配信される。

『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

「意外とみんな瀬戸際」

第4話では、翌日に旅を続けるか、別れるかを決める「中間決断」を控えた3日目の模様を公開。結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナカップルは、この日ルナが「子どもはいつまでに欲しいのか、年収がこれくらいになったら子どもが欲しいとか、どういうふうに考えてる?」と質問。

すると、ユウキからは「結婚するならルナがいいなとは思っているけど、ただ今すぐとは考えられない。結婚しようって言えへん」との回答が。付き合って4年、結婚のタイミングを巡り2人の話し合いは平行線をたどる

このやりとりを見たゆうちゃみは「結婚ってホンマに奇跡なんだなって思っちゃって、お互いのタイミングがちょっとでもズレることによって、結婚がなしになる可能性っていっぱいあんねやって思った」とポツリ。

さらに、「中間決断」前夜の3組のカップルの様子も明らかに。次が3度目の結婚となり、絶対失敗したくないというケンシと、過去のトラウマで彼を信じきれないサチエが口論に。

ナオキ&リノカップルは、リノが言ったことに対して言い返されてしまうという悩みを抱えており、話し合いをするが、「話が交わらない気がする。言っていることが伝わっているようで伝わっていないというか……」とリノは漏らし、ナオキも「俺もリノが何を求めているのか、どうしたらいいのかもわからなくなっている」と吐露。

さらに、ユウキ&ルナカップルにおいても、この夜ルナが「眠たいから寝る」と早々に眠りについてしまった。

これを見た藤本美貴は「みんな…どうしたの? プレッシャーにやられてるのかな……」とコメントし、ヒコロヒーも「意外とみんな瀬戸際」と不安そうに見守る。果たして、3組のカップルは旅を継続するか、それとも別れるか。どのような決断を下すのか。