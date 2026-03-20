平愛梨も愛用するUber Eatsが『お店と同じ価格』で届くって本当!?

Uber Eats Japan合同会社は3月19日、都内でメディア発表会を開催。3月20日より、アプリ上の商品価格を実店舗と同一価格で提供する取り組みを開始することを明らかにした。まずは全国の約18,000店舗で導入し、順次拡大していく。同メディア発表会では、ゲストの平愛梨さんが驚きのUber Eats活用術を披露した。

Uber Eats Japan合同会社が開催したメディア発表会に参加した平愛梨さん

Uberを毎日の生活インフラの一部に

サービス開始時に『お店と同じ価格』の対象となる企業はガスト、松屋、バーガーキング、かっぱ寿司、成城石井、Pizza Hut、CRISP SALAD WORKS、や台ずし、ローソン、Wendy's First Kitchen、With Green、小雀屋をはじめとする全国の約18,000店舗。

メディア発表会の冒頭、Uber Eats Japan合同会社のユリア・ブロヴキナ氏はサービスの業績について紹介。Uber Eatsは3年連続の黒字で、2026年1月には過去最高の売上げと注文数を記録したことを踏まえ、ユリア氏は「加盟店様は12万店以上、配達パートナーは全国10万人にのぼり、成長は加速しています」とアピールする。

Uber Eats Japan合同会社 代表 ゼネラルマネージャーのユリア・ブロヴキナ氏

これまでは、どちらかというと「週末の特別なご褒美」「忙しい日の特別な選択肢」など、特別な日のサービスとして利用する人が多かったUber Eats。同社では、これを「毎日の生活インフラの一部」に進化させていきたい考え。

ユリア氏は「そのため、Anywhere(どこでも)、Anything(なんでも)、Affordable(お手頃に)という3A戦略を進めてきました。最後の障壁だったAffordableを実現するために『お店と同じ価格』を提供します」と説明する。

そして「全国の皆さまに寄り添うサービスとして、今月から石垣島、宮古島などの離島でもサービスを開始しました。これからも、日本全国でいつでもなんでもお手頃に、心から信頼していただける温かいサービスを提供し続けていくことをお約束します」と結んだ。

加盟店も期待感を示す

続いて、Uber Eats加盟店によるパネルディスカッションが実施された。『お店と同じ価格』のメリットについて、すかいらーくホールディングスの平野曉氏は「これまで注文を迷っていた新規のお客様が増え、既存のお客様もリピートしてくださるのでは、と期待しています。Uber Eatsが日常の選択肢の一つになることで、利用が一気に加速するのではないでしょうか」と話す。

(左から)すかいらーくホールディングス 取締役 IT 本部マネージングディレクターの平野曉氏、ローソン 執行役員 インキュベーションカンパニー プレジデントの吉田泰治氏、黒門小雀弥 専務取締役の川口扶展氏

またローソンの吉田泰治氏は「コンビニの商品が、定価のままご自宅に届くことに驚きを感じてもらえたら。これを機に、デリバリー市場の構造も変わっていくのではないかと思います」とし、黒門小雀弥の川口扶展氏は「お店にとって嬉しいのは、お客様に『頼んでよかった』と言ってもらえること。お店で提供するクオリティのままご家庭でも楽しんでもらえるよう、私たちも麺が伸びない工夫、配達パートナーさんとの連携など、いろんなところをアップデートしていけたらと思っています」と話した。

平愛梨のUber Eats活用術とは?

このあと、タレントの平愛梨さん、経済アナリストの馬渕磨理子さんを招いたトークセッションが実施された。普段からUber Eatsを利用していると話す平さん。子ども4人の子育て中ということで、現役サッカー選手の夫・長友佑都さんが遠征で家を空ける期間などは週4の頻度で食事を注文しているという。一方の馬淵さんも「Uber Eatsがあるから仕事の時間が捻出できています。いまの自分を支えてくれる存在です」とする。

『お店と同じ価格』のメリットとして、馬淵さんは「物価高の現代において、生活応援の意味合いが強いと感じています。従来のデリバリーには『割高』『贅沢』というイメージがありましたが、お店と同じ価格なら心理的ハードルも下がりますし、店舗に行く時間も節約できます。『同じ価格ならいいか』ということで納得感も増しますし、消費者行動に変化をもたらす可能性があります」と解説。

最後に、平さんがUber Eatsの活用術を披露した。たとえば、子どもの運動会の日にお弁当を作ったものの、持たずに家を出てしまったことがあった。そこで、学校からUber Eatsで注文。配達パートナーに、運動会が行われている学校にいることとその日の服装を伝えたところ、迷うことなくおにぎりを届けてくれたという。

また子どもの誕生日ケーキを買いに行く時間がない、買っても冷蔵庫にスペースが空いていない、という状況でUber Eatsがホールケーキも取り扱っていることに気づいて注文。それ以降、子どもの誕生日ケーキはUber Eatsで注文していると明かす。

「子どもを育てていると出費も重なります。だからデリバリーには罪悪感もありましたが、Uber Eatsはタイパがいいので使い続けてきました」と平さん。「今後は『お店と同じ価格』になるのが嬉しい」と声を弾ませると「Uber Eatsを上手に使って、家族と一緒にゆっくりハッピーな時間を過ごしたいと思います」と笑顔を見せた。

平さんのUber Eats活用術

フォトセッションの様子