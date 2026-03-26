B‐R サーティワン アイスクリームは4月1日から、ブランドロゴをリニューアルする。また、合わせて商品パッケージや店舗デザインも一新。

新ブランドロゴデザイン

同社は世界で1,400種類以上の豊富なオリジナルフレーバーを有しており、1974年の日本上陸から50年以上にわたり、季節にあわせた31種類のアイスクリームを提供してきた。

今回、「世代を問わずより多くの利用者の生活に寄り添い、何気ない日常から特別な日まで、あらゆるシーンでサーティワン アイスクリームを楽しんでほしい」という想いを込め、ブランドロゴをリニューアル。

創業者の名前であるBASKINとROBBINSの頭文字BとRのあいだに「31」(サーティワン)が位置するデザインはそのままに、ピンクとブルーの色使いを、境目のないグラデーションに刷新する。

また、コーンスリーブやカップ、バラエティボックスなど、すべての商品のパッケージも一新。新しいロゴと鮮やかなグラデーションのデザインを採用する。

パッケージデザイン

さらに、「Long Live Ice Cream(ずっと愛され続けるアイスクリーム)」をコンセプトに、「LOUNGEデザイン」と「STUDIOデザイン」の2タイプの新店舗デザインを順次導入予定。また、「Long Live Ice Cream」のネオンサインやフレーバーがデザインされたパネルも店内を彩る。

「LOUNGEデザイン」は、利用者が座ってリラックスできる「くつろぎの空間」をイメージした温かみのある客席を重視した店舗デザイン。ロードサイドにある店舗などに多く導入予定。

LOUNGEデザイン

「STUDIOデザイン」は、「アイスクリームの新しい楽しみ方を発信する場所」をイメージした都会的で先進的な店舗デザイン。ショッピングモール内店舗などに多く導入予定。

STUDIOデザイン

また、新店舗デザインとあわせ、オリジナルでメーカーと共同開発した最新型フレーバーショーケースも全国で導入する。利用者とスタッフの間にガラスの仕切りがないフラットな造りが特徴で、31種類プラス店舗セレクトフレーバーを見渡しながら、フレーバーを選ぶ時間や店舗スタッフとの会話を今まで以上に楽しめる空間が設計されている。