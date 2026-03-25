Netflixは25日、独占配信したワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の日本国内の配信視聴データを公表。視聴者数は全47試合で3,140万人、日本×オーストラリア戦で1,790万人を記録し、日本におけるNetflixの単一タイトルとして史上最多の視聴を記録した。

日本の多くの視聴者にとっては侍ジャパンが入口となり、その後、参加した20の国と地域すべてのチームへと視聴が広がり、「非常に多様な視聴パターンが生まれました」と報告。大会期間中、55％の視聴者は少なくとも1試合以上の非日本戦を視聴したという。

日本戦で最も視聴された試合トップ3は、「日本×オーストラリア」(1,790万人)、「日本×韓国」(1,786万人)、「日本×ベネズエラ」(1,726万人)。日本戦以外では、「アメリカ×ベネズエラ」「オーストラリア×韓国」「アメリカ×カナダ」がトップ3となった。

前回2023年のWBCは、TBS系とテレビ朝日系で地上波放送。日本戦全7試合の生中継のリアルタイムの推計視聴人数は9.446.2万人で、トップ3の試合は「日本×韓国」(6,234.3万人)、「日本×中国」(6,020.9万人)、「日本×イタリア」(5,831.3万人)だった(※ビデオリサーチ調べ)。

3月5日から18日までの期間、ビデオリサーチ社とNetflixの視聴データを組み合わせた分析により、「視聴者数の30％超を35歳未満が占め、19歳以下の若年層が全体の14.2%を占めた」「女性比率は約48％を占めた(20歳以上)」ことも判明。この結果から、「NetflixによるWBC配信が、日本における従来の野球ファン層を大きく広げ、特に若い人々と女性視聴者の獲得に寄与したことが分かります」としている。

視聴は、スマートフォン、タブレット、PC、コネクテッドTV(スマートTVやストリーミングデバイス)など多様なデバイスで行われ、85%がTVで視聴し、約38％がスマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスでも視聴。1人あたりの平均利用デバイス数は1台を超えた。通勤・通学中や外出先、自室など、日常のさまざまなシーンでWBCが楽しまれたことが分かる。

NetflixはWBC開催に合わせ、侍ジャパンの選手30名の出身地やゆかりのある自治体・学校と連携し、日本各地でパブリックビューイングイベントを実施。主催自治体・学校数は29団体、開催数は77、参加人数は11,636人となった(5試合計)。