カプセルトイ専門店「＃C-pla」から、猫とコーヒーが融合したフィギュアが登場。にゃんともユニークで可愛い見た目に、多くの反響が寄せられています。

【告知】カプセルフィギュア「ねこぉひ～ cafe(全6種)」が2026年3月30日(月曜日)頃より順次発売予定です!※こちらはカプセルトイ専門店「シープラ」さん限定の新色版となっております!🐱☕️

(@KSUWABEより引用)

こちらが、シープラ限定カプセルトイ「ねこぉひ～ café」です。カフェ系ドリンクカラーの猫ちゃんが、カップからヌーーーっと出てくる姿、めちゃくちゃ可愛くないですか!? おちゃめな表情とユニークな発想が相まって、最高にかわいいですね。

本体サイズは約35mm～60mm。「くり～む(キャラメルラテ)」「にゅるん(カプチーノ)」「ぐりぐり(ドッピオ)」「にょ～ん(カフェラテ)」「じぃ～(カフェオレ)」「ざばっ!(ココア)」の全6種がラインアップされています。

SNSで紹介されると、「うえええええ!!!?! まじかよぉ!!」「想像以上に可愛いです」「みんな可愛いけどぐりぐり特に可愛い」「コンプすることを誓います!」と話題に。どれが出ても当たりなのが嬉しいですね。

コーヒー好きの筆者としては、コンプしてデスクに飾りたい! 発売日は3月30日からとなっています。見つけたら迷わず回しちゃいましょう!

(C)KSUWABE