昨年、カプセルトイ界隈でヒットした「うちの子のけだまだま」。愛しの猫ちゃんの毛を入れて持ち歩くことができるカプセルトイが、今年も登場です!!

2/27から順次発売とブライトリンクさんから発表がありました!

何卒よろしくお願いいたします🙇‍♀️

猫第2弾はちょっと楽しめる仕掛けをしてまして、「クリア」の中で100個に1個、ラッキースターのマークがついてます⭐️

ラッキースターがでたら超ラッキー🤞

クリアが出たら星のマークがついてるかチェックしてみてください😊

(@kedamastudioより引用)

こちらが、猫用シリーズ第2弾となる「うちの子のけだまだま」です。

顔のパーツと体の模様だけが描かれた猫型のクリアボトルの中に、愛猫の毛を入れることでボトルが色付いて完成するというアイデアグッズなんです。ワイヤーリングが付属しているので手軽に持ち歩くことも可能。外出先でも、“うちの子”をそばに感じることができて寂しくありません!

猫を飼っている人はもちろんのこと、愛猫と離れて暮らしている人にもピッタリなアイテムですが、ペットを飼っていない人でもOK。好きな色の毛糸や綿を詰めたりして、ちょっとカラフルなチャームを作ってみるのも“あり”だと思います。

ラインアップは、「黒ネコ」「アメショ」「シャムトラ」「茶白」「キジ白」「クリア」の全6種。どの子も可愛いですよね。今回は、名前が書ける特製チャーム付き。また、「クリア」の100個に1個に、ラッキースターのマークが入っているという、ちょっとした幸せ企画も。これは楽しみですね。

1回400円で、2月27日より順次、カプセルトイ売り場に登場します。見つけたら迷わず回しちゃいましょう!!