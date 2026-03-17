”神田猿楽町から「世界を面白くする」”を経営理念にかかげるトイメーカー「ケンエレファント」から、またまた気になるフィギュアイが登場。今度はなんと、毛玉を吐く猫とビームを掛け合わせた謎グッズが爆誕した模様です。

＼NEWS/

3月下旬発売

「毛玉ビーム」

@zariganiworks

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🛒商品ページ

https://info.kenelephant.co.jp/43sNKP7

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ケンエレファントのカプセルトイレーベル

『情熱プロダクト』第13弾はザリガニワークス企画🦞!

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かわいい猫が毛玉を吐くえずき音で

エネルギーを充電し素敵ビームを放つ🔦

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カワイイ+シュールなコレクションが爆誕!

(@kenelestaffより引用)

猫を飼っている人にはお馴染みの、“毛玉を吐く”という行為。3月下旬に登場するのは、その時の音を再現すると同時に、エネルギーを充填。口から毛玉ではなく、光るビームを放つという謎のギミックを搭載したフィギュアです。なぜこれを作ろうと思ったのか、どういう時に使えばいいのか意味不明。

さらに、企画やデザインを担当したザリガニワークス公式Xでは動画も公開されています。「カコッ カコッ」という猫飼いなら思わず構えてしまうリアルな音から、突如光ってビーム音が鳴る仕様です。

ラインアップは、「ミケ」「クロ」「ハチワレ」「シロ」の全4種。SNSでは、「欲しいぞこれ 笑」「マニアックすぎて笑ったww 毛玉を吐くえずき音が気になる～」「どうかしてる。(よいと思う)」といった声が。

価格はブラインドBOXが550円、カプセルトイが500円です。楽しみ方はあなた次第。気になる方はチェックしてみてくださいね。