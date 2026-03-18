あきんどスシローは、“SUSHIRO Cafe”からの新提案として混ぜて楽しむひんやりスイーツ“フラッペ”が登場します。第一弾として3月18日より「飲むストロベリッぺ」と「飲むバニラッぺ」を全国のスシローにて販売する。

“SUSHIRO Cafe”は、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供。年間200種類を超える試作品の中から、プロの目線で厳選したこだわりのスイーツだけを届けている。

この度、「季節に合わせた味わいをお客さまご自身でひと手間を加え、楽しみながらお召し上がりいただける新定番スイーツをお客さまにご提供したい」という想いから、“フラッペ”を開発した。

スシローの“フラッペ”は、お客自身でよく混ぜて完成させるからこそ、出来立てを味わえるのが特長。すしを食べた後でもおいしく食べられるように仕立てたという。

3月18日より、第一弾として「飲むストロベリッぺ」と「飲むバニラッぺ」を販売する。

「飲むストロベリッぺ」は、牛乳にストロベリーのシャーベット、ゴロゴロとした苺ソースを混ぜて楽しむひんやりスイーツ。苺のフレッシュ感と、飲みごたえがありつつもさっぱりとした後味を感じられる味わいに仕上げている。

「飲むバニラッぺ」は牛乳とバニラ風味のシャーベットを混ぜて楽しむひんやりスイーツ。よく混ぜることで、バニラと牛乳のコクを堪能できるとのこと。

“フラッペ”の販売にあたり、子どもを中心に絶大な支持を集め、食のトレンドを牽引する原宿系動画クリエイターのしなこさんが“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長に就任する。

店内やスシロー公式SNSなどで、今回のために制作した『フラッペぺぺぺダンス篇』と『フラッペのおいしい食べ方篇』の2種類の動画を公開。さらに4月上旬からは、“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長就任を記念して、しなこさん監修の“フラッペ”を販売する。