櫻井翔がMCを務めるフジテレビ系バラエティ番組『真剣遊戯! THEバトルSHOW』(毎週月曜20:00～)が、4月20日にスタートすることが25日、発表された。櫻井にとって、同局のレギュラー番組は『VS嵐』以来、約6年ぶり。単独としては初のフジゴールデンレギュラー番組MCとなる。

櫻井翔

この番組は、アイドル俳優軍と芸人バラエティ軍の各6人が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げるもの。

櫻井は、MCとして各軍の士気を高めたり、プレッシャーをかけたりしながら、挑戦者たちの感情や人間性を引き出す役割を担う。さらに、両軍の助っ人としてゲームに参加する番組オリジナルシステム「櫻井チャンス」も用意されている。

これは各軍1回のみ使用できる“助っ人タイム”で、どのタイミングで使うかという戦略と櫻井の活躍が勝敗の鍵を握る。勝利の立役者となるのか、それとも爆笑を呼ぶ展開となるのかも見どころの一つだ。

登場するゲームも、無作為に出現する敵を剣で退治する「忍者斬りパニック」や、ランダムに並んだ文字を正しい順番に並び替える「ゴチャ文字さんが並んだ」など、瞬発力・集中力・知力が試されるオリジナル企画がそろう。従来のゲームバラエティとは一線を画す内容だという。

櫻井は、今回のオファーについて「6年ぶり! 時の経つ早さに驚いています。再びレインボーブリッジを渡る日々にワクワクしています」と率直な心境を語り、「『VS嵐』で培ってきたゲーム感をもとに、プレイングマネージャーとして、ときに進行、ときにプレイヤーとして番組づくりに参加していきたい」と意気込みを明かした。

また、「家族そろって楽しんでいただくためには、出演者が心から楽しむことが大切。ゲストの方が楽しめる環境をつくり、視聴者も一緒に参加しているようなワクワク、ハラハラ、ドキドキの番組を作っていけたら」と番組作りへの思いも語る。

“櫻井チャンス”については、「出演者の皆さまに使いどころを委ねます。誠心誠意、全力で助っ人に尽くしますが、邪魔者になったらごめんなさい!」とユーモアを交えてコメント。さらに「きらびやかなセット、世界観のある衣装、幅広いゲームが楽しめるアミューズメントパークのような番組。“あの世界に入ってみたい！”と思ってもらえるような、笑顔あふれる空間を届けたい。家族そろってぜひご覧ください」と視聴者に呼びかけている。

企画・総合演出を務める田村優介氏は「櫻井翔さんを迎え、月曜よる8時に家族そろって楽しめる王道のエンターテインメントを届ける」とし、「櫻井さんを含めた13人の人気者が挑戦する遊戯は、これまでどの番組でも見たことがないオリジナリティーの高いものばかり」と説明。櫻井がMCとして進行・トーク回しを行うだけでなく、助っ人としてゲームに参加する点についても「吉と出るか、凶と出るかが大きな見どころ」と強調した。

さらに「フジテレビの美術スタッフ、技術スタッフの総力を結集して見ごたえのある番組を作る」とし、番組の完成度への自信をのぞかせた。