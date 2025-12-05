アイドルグループ・嵐の櫻井翔がMCを務めるフジテレビ系バラエティ特番『櫻井翔のワンナイトスタディ』の第2弾が、13日(21:00～)に放送される。

櫻井が話題のスポットを一晩“徹夜”で取材し、そこで学んだことや驚いたことをスタジオメンバーにクイズ形式で出題していく同番組。前回はホテルニューオータニと大阪・関西万博会場をロケしたが、今回は海上保安庁とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを取材する。

福岡での第七管区海上保安本部ロケには末澤誠也(Aぇ! group)が同行。2人とも海上保安庁の制服に着替え、気合い十分だ。船の舵を取る操舵室に入ったり、船から放たれる大放水の様子を見たりと貴重な景色の数々に「すごい!」「かっこいい!!」と大興奮。深夜に行われるヘリコプターの救助訓練にも参加する。海上保安庁のヘリ訓練への参加は芸能人初ということで、さまざまな取材経験がある櫻井でもヘリに乗った途端、緊張顔に。そして、末澤がヘリの下で体験した顔もゆがむほどの風、ダウンウォッシュとは…。

その後、深夜で体力もだんだんなくなる中、全国の海上保安庁職員の1％のみがなれるという“超精鋭部隊”潜水士の過酷な訓練を体験し、櫻井の目はバキバキになる。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの深夜の姿には、宮川大輔と共に密着。ただの日常ではなく、ハロウィーンからクリスマスへ、パークが一夜にして様変わりする特別な夜の姿を取材する。パークの装飾を担当するスタッフが短時間で手すりや木箱を世界観にあったものに作り上げていく匠の技を見たり、来園者が気持ちよく過ごせるよう、100枚の窓を1個の指紋も残さずに拭き上げる清掃員の姿を見たりと、人知れず行われるスタッフの努力の形に「泣けてくる」と心打たれる。

ラストは、クリスマスショーのリハーサルの様子を見届けることに。このロケ日が、舞台上でのリハーサル初日ということでキャストの熱量も高く、朝の4時前までリハーサルが続く。櫻井も深夜テンションが入ったのか、まさかの“覚醒“。ショーの音楽に合わせ、キャストと共にノリノリでダンスパフォーマンスを披露する。

スタジオゲストには、井森美幸、カズレーザー、佐藤栞里、篠塚大輝(timelesz)、柴田英嗣(アンタッチャブル)、松島聡(timelesz)、山口智子が出演する。

