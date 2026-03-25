ぽかぽか陽気に誘われて、ハウステンボスの花々も一気に満開モードへ。そんな春の景色にぴったりな「にっこりーノ」が、このほどハウステンボスに登場! ここでしか手に入らない限定デザインが早くも話題になっています。

＼ハウステンボス限定✨/

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見ているだけで癒される #にっこりーノ たちが、カプセルトイになって #ハウステンボス に登場!

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ドムトールンやチューリップなど、ここでしか手に入らない限定デザイン🌷

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ボールチェーン付きだから、持ち歩きにぴったり✨

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ヨーロッパの街並みや季節の花々と一緒に #ぬい撮り も楽しめるよ🎵

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明後日から販売開始!ぜひチェックしてね👀🙌

(@HTB_officialより引用)

にっこりお顔がトレードマークのぬいぐるみ「にっこりーノ」が、春のハウステンボス仕様に。園内を彩る「チューリップ」のほか、シンボルタワーの「ドムトールン」、ヨーロッパ風の「風車」など、どれもぽってりした癒しのフォルムがかわいい全6種がラインアップされています。

SNSで紹介されると、「あぁ…なんてかわいい子達なんだ!!」「チューリップかわいい!!!」「ガチャ回しにハウステンボス行きたい」「長崎旅準備します!」と話題に。発売開始日は3月25日。ハウステンボス内にあるSHOP「クート」「ルーベンス」「マルシェ」で回すことができるそうです。

現地でゲットしたら、園内を一緒にまわったり、ぬい撮りしたり。もちろんお土産としても喜ばれること間違いなし! にっこりーノと一緒に、春のハウステンボスを満喫してみてはいかがでしょうか。