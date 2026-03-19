JR九州は19日、特急「ハウステンボス」を4月25・26日に1往復増発すると発表した。「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」がオープンするハウステンボスへの需要の高まりに対応し、朝の時間帯に下り1本、夕方の時間帯に上り1本の臨時列車を設定する。

ハウステンボスでは、日本初という『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」が4月24日にオープン。使徒とエヴァンゲリオンの激闘が8KのLEDドーム型巨大スクリーンに映し出され、浮遊感や加速、衝撃も受けながら、その場に居合わせたかのようなリアルさで体験できるという。ライドアトラクションに加え、パーク全体を使用したラリーアトラクションやエンターテインメントショー、グルメ・グッズなど、さまざまな体験を「迎撃要塞都市 ハウステンボス」で楽しめる。

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」のオープン後、最初の土日となる4月25・26日、JR九州は博多～ハウステンボス間で臨時列車の特急「ハウステンボス」を1往復増発。下り「ハウステンボス91号」は博多駅8時7分発・ハウステンボス駅9時51分着とし、ハウステンボスの開園時間(10時)に合わせた時刻設定とすることで「定期列車よりも早い時間帯での現地到達を可能」にする。上り「ハウステンボス98号」はハウステンボス駅16時12分発・博多駅18時4分着とし、「夕方にゆとりを持って帰着可能」な列車として運転する。

増発する「ハウステンボス91・98号」の指定席は運転日1カ月前の10時に発売され、「JR九州インターネット列車予約サービス」での予約も可能。お得なきっぷとして、ハウステンボス駅までの往復JR券とハウステンボス「1DAYパスポート引換券」がセットになった「エンジョイ! ハウステンボスきっぷ」も発売している。「ハウステンボスへのお出かけは、ぜひJR特急列車をご利用ください」とのこと。