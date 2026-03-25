lead=『東京ラブストーリー』(フジ系、FODで配信中)は、今なお語られることの多い月9ドラマのシンボル的な作品だが、20年にFODなどの配信ドラマとして29年ぶりにリメイクされていた。令和の20年版は平成の91年版とどこが違い、どんな見どころがあるのか。できるだけネタバレを避けながらその本質をドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。

19日にドラマ『102回目のプロポーズ』(FOD)の配信がスタートした。同作は1991年に放送された『101回目のプロポーズ』(フジテレビ系、FODで配信中)の続編であり、35年の時を経て制作されたことが話題を集めている。

同作を見ながら思い浮かんだのが、同じ91年に放送された『東京ラブストーリー』(フジ系、FODで配信中)。今なお語られることの多い月9ドラマのシンボル的な作品だが、同作も20年にFODなどの配信ドラマとして29年ぶりにリメイクされていた。

令和の20年版は平成の91年版とどこが違い、どんな見どころがあるのか。できるだけネタバレを避けながら、その本質をドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。

主人公がリカから完治に変わった背景

ドラマ『東京ラブストーリー』は柴門ふみの漫画を実写化した作品であり、登場人物やストーリーの大筋は91年版も20年版もほぼ同じ。「カンチ、セックスしよっか」などの要となるセリフも共通している。

しかし、2020年版を見ていくと、時に「本当に同じ作品?」と思わされてしまうのが面白いところ。29年という年月における人間と社会の変化やドラマシーンの技術的な進歩が感じられる。もちろん91年版を見たことのない人は令和のラブストーリーとして新鮮な楽しさを感じられるだろう。

まずキャストをあげていくと、91年版で織田裕二が演じた永尾完治は伊藤健太郎、鈴木保奈美が演じた赤名リカは石橋静河、有森也実が演じた関口さとみは石井杏奈、江口洋介が演じた三上健一は清原翔、千堂あきほが演じた長崎尚子は高田里穂、西岡徳馬が演じた和賀夏樹は眞島秀和が演じた。

当時、業界内で「次世代主演間違いなし」と言われた若手キャストが集結し、「2020年の東京」という舞台設定に違和感なくフィット。91年版は「素朴な若者たちによる等身大のラブストーリー」というムードがあったが、20年版は恋愛の生々しさとスタイリッシュさが混在した繊細な作品に見える。何よりまず三木康一郎監督らが手がける映像の美しさに驚かされるだろう。特に女優たちと東京の夜景が美しい作品であることは間違いない。

91年版と20年版を見比べて面白いのは主人公が異なること。91年版は女性のリカだったが20年版は男性の完治が主人公となり、それぞれの目線から物語が進んでいく。

ところが91年版は女性が主人公でありながら「完治や三上の行動や意思にリカ、さとみ、尚子らが左右されていく」という当時らしい男性主導の社会構造から描かれていた。一方、20年版は男性が主人公でありながら、女性たちの自立心や決断力にフィーチャー。問題の多い完治や三上に流されることなく自ら決断・行動していく姿が描かれている。

これは「年月の経過とともにそれだけ女性の社会進出が進んだ」という個人と社会の変化を反映させたものだろう。