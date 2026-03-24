25頭のそっくりな動物たちの中から、正しいペアを見つけるカードゲーム『THE AWASE』シリーズから、ポメラニアンに特化したシリーズが登場。しかも今回は、同一色のみの激ムズver.なんです!!

【新作あわせ】

ポメ愛の強いポメ界隈からの熱望により、白ポメ・黒ポメに特化した「ポメあわせ-ホワイト-」「ポメあわせ-ブラック-」を5月に発売いたします!

ECサイトでは先行予約を受付開始いたしましたので、白ポメ黒ポメヘビーユーザーの皆さまはぜひチェックをよろしくお願いいたします🐶

(@wannyan_awaseより引用)

白ポメと黒ポメがずらり、圧巻のもふもふですね。黒ポメの方が、顔つきや顔周りのフォルム、黒い毛の色に個性があってまだ見分けられそうな……?

一方白ポメは、みんな白くてフワフワでニッコリ笑顔。全く合わせられる気がしません!笑

価格はいずれも1,980円。5月発売の予定なのですが、現在、ECサイトにて先行予約の受付中。ちなみに、白と黒の両方を入手すれば、神経衰弱だけでなく、新ゲーム「ポメラニアンオセロ」もプレイすることができるそう。

SNSで紹介されると、「えええ、めっちゃ可愛いじゃん 欲しいな」「やりたすぎる…!!!」「これは更に難易度アップ(汗)」「めちゃくちゃ面白そう笑」「最高すぎる」などなど、ポメ界隈のみなさんから歓喜の声が続々と。たしかに難易度は高めのようですが、強いポメ愛さえあれば余裕のはず(笑)。ぜひ、「ポメあわせ」であなたのポメ愛を証明してみては?