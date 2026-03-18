ポケモンの中でもちょっと異質なアンノーン。古代文字に似た28種類の姿が確認されているのですが、それがこのほど、アクリルキーチェーンになってプライズに登場です!

【プライズ】

🎉ポケモン30周年記念🎉

9つの地方をピックアップした #セガプライズ が続々展開開始!

第2弾はジョウト地方📍

3月19日よりアクリルキーチェーンが順次登場します✨

(@seganewsnaviより引用)

こちらが、セガプライズの「ポケットモンスターアクリルキーチェーンVol.2～ジョウト地方～」です。アンノーンは、アルファベット26種と「!」「?」が古代文字風に変形したような姿をしたポケモン。鳥やおたまじゃくしのような形が、どれも可愛いですよね。

今回はさらに、ジョウト地方のポケモン6種もラインアップ。全34種類ものアクリルキーチェーンがプライズに登場します。

SNSで紹介されると、「アンノーン最推しなので嬉しい笑」「自分のイニシャル欲しすぎる」「全種ラインナップしてるあたり狂気を感じる」「酷いランダム商法久々に見た」「ぜんぶセット販売して欲しい…」「アンノーンをいれた担当様、天才!!」と話題に。コンプするのは至難の業ですが、どれが出ても可愛いのが嬉しいですよね。

3月19日より順次登場。気になる方は、プライズ設置店で探してみてくださいね。