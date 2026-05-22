バンダイ トイ事業部は、「たまごっち」の最新シリーズ「Tamagotchi Paradise(たまごっちパラダイス)」から、新機能を搭載した「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier」(全2種、6,380円)を、7月11日より全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売場、オンラインショップ、たまごっち公式ショップなどにて販売を開始し、海外でも順次販売を開始する。

また、シリーズ初となる「Tamagotchi Paradise」専用ケースが付属したセット商品「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics Premium Set / White Glacier Premium Set」(全2種、8,250円)も同日7月11日より販売する。

新たに発見!「なんごく」と「こおり」のフィールド

「Tamagotchi Paradise」はこれまでの3つボタンに加えズーム機能(ズームダイヤル)搭載で、お世話遊びがパワーアップ。生まれた惑星を豊かな「たまごっちパラダイス」にすることをゴールに、「ズームダイヤル」をぐるぐる回して、たくさんのたまごっちと幅広いお世話遊びを楽しむことができる。

「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics」では、「なんごく」のフィールドからお世話がスタートし、育成を続けていくと「こおり」「もり」のフィールドでも遊べるようになる。「Tamagotchi Paradise - White Glacier」では、「こおり」のフィールドからお世話がスタートし、育成を続けていくと「なんごく」「もり」のフィールドでも遊べるようになる。

新しい30以上のたまごっちが育成可能に!

「Tamagotchi Paradise」では、環境やお世話の仕方によって育つたまごっちが変わり、より生き物らしい育成体験ができる。「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier」から追加された「なんごく」と「こおり」のフィールドでは、合わせて30以上の個性豊かなたまごっちが新たに育成可能となる。また、新しいたまごっちだけではなく、「なんごく」「こおり」の世界観ならではの新しいアイテムやミニゲームも登場する充実した内容だという。

新機能「ツーしんミニゲーム」搭載

今回新たに登場する「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics / White Glacier」の2種から、新機能「ツーしんミニゲーム」を搭載。友だちとツーしんして協力・対戦ミニゲームができる機能が追加され、よりパワーアップした内容になっている。

協力ミニゲームの「たまシューティング」は2人で協力してウイルスっちを退治するゲーム。対戦ミニゲームの「ワイワイユーホッケー」は相手のゴールにボールをシュートするゲームだ。

公式のケースがついたプレミアムなセットも登場!

「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics Premium Set / White Glacier Premium Set」は「Tamagotchi Paradise」のデバイスと専用ケースがセットになった商品。軟質素材のケースの表面にはたまごっちフェイスがついており、裏面には「Tamagotchi Paradise」のたまごっちたちのイラストがデザインされている。また「ズームダイヤル」の部分は星形のカバーが付いている。

デバイスとは異なるカラーのケースがセットになっており、その日の気分に合わせてケースの付け外しでデバイスのカラーチェンジも楽しめる。

早期購買特典キャンペーン実施

7月11日発売の「Tamagotchi Paradise」を購入した方を対象に、先着で「たまラボステッカー：おこじょっち」を配布する。なくなり次第終了、また一部取り扱いのないエリアや店舗がある。

対象商品は、「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics」「Tamagotchi Paradise - White Glacier」「Tamagotchi Paradise - Orange Tropics Premium Set」「Tamagotchi Paradise - White Glacier Premium Set」。

たまごっちの海外ツアー「ワールドたまごっちツアー」今年開催！

たまごっちの海外ツアー「ワールドたまごっちツアー」を今年も5月より開催する。日本はもちろん、アメリカ、イギリス、フランス、メキシコなど、様々な地域を巡り、一部の会場では「Original Tamagotchi 祝30しゅーねん! たまごっち」の販売も実施する。

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