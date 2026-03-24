日本でも古くから使用されてきたごま油。ただ一口にごま油といっても、実は種類はいろいろです。そこで今回は、「かどや」のごま油を使って、スープ、サラダ、唐揚げ、あんかけ担々麺の4品のお料理を作ってみました。料理ごとに油を変えるとどんな違いが出るのでしょうか?
「金印純正ごま油」×ふわふわたまごスープ
まずは、たまごスープから。今回は家庭や飲食店で愛されているロングセラー「金印純正ごま油」を使います。
材料(2人分)
- 溶き卵…1個分
【A】
- 創味シャンタン…小さじ1/2
- 塩…少々
- 金印純正ごま油…大さじ1/2
- こしょう…少々
水…300cc
ネギ…適量
片栗粉…大さじ1/2
水…大さじ1
作り方
①鍋に【A】の材料を入れ、中火で熱します。スープが煮立ったら、ネギを加え、水溶き片栗粉を回し入れます。
②とろみがついたスープに、溶き卵を回し入れ、ひと煮立ちさせたら完成です。
いりごま特有の力強い香りを感じられるごま油で、ほんの少し入れただけでもしっかりとした主張を感じます。味自体はシンプルですが、香りの力で一気に完成度が上がりました。
「健やかごま油」×サラダ
続いて、特定保健用食品(トクホ)の「健やかごま油」を使って「春菊とカイワレ、鯛のサラダ」を作ってみました。
材料(2人分)
- 春菊…適量
- カイワレ…適量
青ネギ…適量
鯛…140g
健やかごま油…小さじ1
ポン酢…小さじ2
塩昆布…大さじ1
作り方
①野菜と鯛を食べやすい大きさに切り、ボールに入れます。
②ボールに健やかごま油、ポン酢、塩昆布を入れ、具材とサックリ混ぜ合わせたら完成です。
このごま油には、セサミン - セサモリンが豊富に含まれており、「血清LDLコレステロールを減らす」のを助ける機能があるとのこと。トクホでありながら、ごま油独特の豊かな風味は損なわれておらず、通常のごま油と同じ感覚で料理に使えました。
超スピードメニューなのにとっても美味しいので、ぜひ作ってみてほしいです。
「かどやの太白ごま油」×唐揚げ
3品目は、かどやの太白ごま油を使って「唐揚げ」を作ってみました。
材料(2人分)
- 鶏もも肉…200g
【A】
- 醤油…大さじ2
- 酒…大さじ1
- すりおろし生姜…1かけ分
塩/こしょう…適量
薄力粉…大さじ1
片栗粉…適量
かどやの太白ごま油…大さじ5
作り方
①鶏もも肉をボールに入れ、【A】で味付けをします。
②ボールに薄力粉を加え、①と混ぜ合わせます。
③片栗粉をバットなどの容器に入れ、②の鶏肉にまんべんなく粉をまぶします。
④フライパンにかどやの太白ごま油を入れ、中火で熱します。油がしっかり温まったら③の鶏肉を入れ、片面を2分30秒(目安)こんがりと揚げ焼きにします。裏返して、さらに2分揚げ焼きにします。
⑤両面にしっかり火が通ったらバットにあげ、油をきります。完成です。
「かどやの太白ごま油」は、ごまをあえて煎らずに搾ったごま油だそうで。色、香りが控えめ。鶏肉そのものの味が最大限に引き出されていました。びっくりするくらいサクサクで、脂っこさもなく、食べ疲れしない仕上がりも印象的でした。
「純正ごま油濃口」×担々麺
4品目は「純正ごま油濃口」を使って「あんかけ担々麵」を作ってみました。
材料(2人分)
- 中華生麺…2玉
- 豚ひき肉…150g
【A】
- ニンニクのみじん切り…1かけ分
- ネギのみじん切り…1/2本
- 生姜…1かけ分
唐辛子…1本
純正ごま油濃口…大さじ1
【B】
- 酒…大さじ1
- 豆板醤…小さじ6
- 醤油…適量
【C】
- 水…1/2カップ
創味シャンタン(粉タイプ)…小さじ1
片栗粉…小さじ1
作り方
①フライパンを熱し、【A】、純正ごま油濃口を入れ、香りが立つまで炒めます。そこへ、肉を加え、肉の色が変わるまで炒めます。
②肉の色が変わったら【B】の調味料を加え、さらに炒めます。
③具材同士がなじんだら②に【C】を加え、ひと煮立ちさせます。水溶き片栗粉を加え、とろみをつけたら火を止めます。
④たっぷりの熱湯で麺をゆでます。表示時間通りにゆで、ザルにあげます。
⑤麺をお皿に盛り付け、温めた③をトッピングしたら完成です。
より深くごまを焙煎して搾った、香りもコクも一段とパワフルなごま油なので、力強い味わいが特徴。中華料理に合いますね! お酒もすごく進みました。
使い分けは楽しい!
今回4品作ってみて思ったのは、こんなにも種類によってごま油の性格が違うのだということ。同じごま油でも使い分けると、料理の印象がかなり変わりました。
普段はなんとなく1本で済ませがちですが、たまには料理に合わせて酒類を変えてみるのも、楽しいかもしれません。