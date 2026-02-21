もうすぐ桃の節句ですね。

桃の節句(ひな祭り)は、毎年3月3日に、女の子の健やかな成長と幸せを願い、ひな人形や桃の花を飾り、ちらし寿司や菱餅を食べて楽しむ行事です。

今回は、創味食品の「だしまろ酢」を使って、ちらし寿司と鶏もも肉の柔らか煮を作ってみました。

スッキリとした甘さが特徴の「だしまろ酢」

従来商品「だしのきいたまろやかなお酢」のデザインや味わいをリニューアルし、3月2日より展開する「だしまろ酢」。柚子皮の風味を加えることでより本格的で使いやすく、スッキリとした甘さに改良されていると言います。

国産りんご酢や焼津産花がつお、利尻昆布の一番だし、ゆず果汁などを使って仕上げた「合わせ酢」として、和洋中のさまざまな料理に活用できるとか。

だしまろ酢で作る「ちらし寿司」

材料(2人分)

お米…1合

だしまろ酢…大さじ3

まぐろ…適量

サーモン…適量

タイ…適量

とびっこ…適量

卵焼き…適量

かいわれ(トッピング用)…適量

作り方

(1)炊きあがったお米に、だしまろ酢を加え、すし飯を作る

(2)すし飯を少し冷まし、お皿に盛り付ける

(3)お皿に盛りつけたすし飯に、まぐろ、サーモン、タイ、とびっこ、卵焼きを乗せ、最後にかいわれをトッピングしたら完成

だしまろ酢で作る「鶏もも肉の柔らか煮」

続いて、だしまろ酢を使って「鶏もも肉の柔らか煮」を作ります。

材料(2人分)

鶏もも肉…250g

生姜…1かけ

だしまろ酢…100ml

水…100ml

醤油…大さじ1

作り方

(1)中火にかけた鍋に、だしまろ酢、水、醤油を入れ、そこへ1口サイズにカットした鶏もも肉を入れる

(2)沸騰したらふたをして10分煮る

(3)ふたを取り、5分ほど水分を飛ばしたら完成

ちらし寿司定食が完成

ちらし寿司定食が完成しました。

「だしまろ酢」を使ったことで、お出汁をとる工程はパスできましたし、かなり時短できたと思います。

では、いざ実食です。

まずはちらし寿司から。だしまろ酢の優しい酸味とほのかな甘みを感じられます。彩りも華やかで写真映えも抜群ですね。ビールとの相性も抜群です。

続いて、鶏もも肉の柔らか煮を食べてみます。

煮込み時間はたったの15分程度でしたが、食材にしっかり味がしみています。出汁のうま味と上品な甘さ、まろやかな酸味で食材の美味しさを引き立てています。ダイコンやニンジンを加えても美味しそうです。

今回は「だしまろ酢」を使って、ちらし寿司と鶏もも肉の柔らか煮を作ってみました。

サクッとあえたり、短時間コトコト煮込むだけでお料理全体の味がまとまり、美味しい一品が完成してしまうなんて。感激です。

これは「今日は疲れてヘトヘトだ～」「今すぐごはんを食べたい」そんなときにも大活躍してくれそうですね。