沖縄原産の柑橘「カーブチー」の果汁を使ったチューハイ「natura香るカーブチー」が、2026年2月25日に数量限定で発売されました。

今回は、「natura香るカーブチー」と、オリオンビールのチューハイブランド「natura＜ナチュラ＞」の定番商品を、家庭料理と一緒に楽しんでみました。

甘酸っぱさが爽やかなチューハイ「natura香るカーブチー」

「natura＜ナチュラ＞」はストレート果汁を使ったチューハイシリーズ。濃縮せず果汁を使っているため、果実の香りを比較的ダイレクトに感じやすいタイプです。

数量限定販売の「natura香るカーブチー」は、「カーブチー」のストレート果汁と、カーブチーオイルを使用したチューハイで、香料無添加の豊かで爽やかな香りと甘酸っぱい味わいが特徴です。

「カーブチー」は、沖縄県北部で栽培される沖縄在来種の柑橘で、皮が分厚いことからその名が付いたともいわれています。シークヮーサーと比較して酸味が控えめで、芳醇な香りとほのかな甘みがあります。また、アロマなどにも使われるほど香り高い柑橘です。

「natura香るカーブチー」×ホタルイカと菜の花のソテー＆セリ鍋

今回は、「natura香るカーブチー」と、ホタルイカ、菜の花、セリなどの春の食材をあわせてみました。

ホタルイカは目玉、くちばし、背骨を外して、ガーリックオイルで炒めます。菜の花も加えて、カラスミのパウダーをトッピングしたら完成。

セリ鍋には、セリの他に、鶏モモ肉、ごぼう、絹ごし豆腐、白ネギを用意しました。

ホタルイカの甘味や菜の花の苦味に、カーブチーの柑橘の香りが意外とよく合います。酸味が穏やかなのでゴクゴク飲めちゃいます。

お次にセリ鍋。セリ鍋はなんといっても、セリのシャキシャキとした食感、青々とした香りが美味しいですよね。ほんのりと感じる苦味も良いアクセントになっています。

なんとも春らしいこのお鍋にも、「natura香るカーブチー」はよく合います。カーブチーの豊かな香りが、セリのほろ苦い風味をより一層引き立ててくれます。

お鍋のシメには温かいお蕎麦をチョイスしました。お出汁からは具材のうま味をガツンと感じられます。

「natura 甘熟パイン」×そら豆のペペロンチーノ風＆生ハムサラダ＆チーズ

続いて、「natura＜ナチュラ＞」シリーズの定番商品「natura 甘熟パイン」を楽しみました。こちらのチューハイにあわせて用意したのは、そら豆のペペロンチーノ風＆生ハムサラダ＆チーズ。

そら豆は、ガーリック、唐辛子で炒めて、少量のお湯で茹で焼きにし、塩と胡椒で味を調えます。お酒に合うおつまみの完成。

生ハムサラダには春菊、スナップエンドウなど、春の食材を使用しました。

チーズは好きなものを好きなだけ。ゴルゴンゾーラにはハチミツもたっぷりトッピングしました。

「natura 甘熟パイン」の南国感あふれる香りと、ほのかな酸味、ストレート果汁ならではの爽やかな味わいが、お料理の「塩気」とよくマッチしています。美味しい！

炭酸が穏やかで、こちらもゴクゴク飲めちゃいます。

「natura爽やかシークヮーサー」×冷凍食品

たまには「ジャンク」に過ごしたい日もありますよね。そんな日に心強いのが「冷凍食品」です。

今回は、「natura＜ナチュラ＞」シリーズの定番商品「natura爽やかシークヮーサー」と、冷凍食品のピザ、唐揚げ、フライドポテトを一緒にいただいてみました。

最近の冷凍食品って本当にレベルが高くてビックリします。

解凍するだけで、温かくて、そしてこんなに美味しいものがすぐに食べられちゃうなんて。すごくありがたいです。

シークヮーサーの豊かな香り、酸味、そして渋味が、アブラでギトギトの口内を爽やかにリセットしてくれます。沖縄を代表する柑橘フレーバーを、ここまでダイレクトに感じられるのはストレート果汁だからこそ。

「natura 芳醇マンゴー」×パッタイ＆海老シュウマイ＆海老サラダ

最後に。

「natura＜ナチュラ＞」シリーズの定番商品「natura 芳醇マンゴー」は、南国のお料理とあわせてみました。用意したのは、パッタイ＆海老シュウマイ＆海老サラダです。

パッタイは、モチモチの米麺を使ったちょっぴり酸っぱいお料理。辛さは控えめで、エスニックな香り、風味が楽しめます。

今回はとにかく海老をたくさん食べたくて、シュウマイにも海老のすり身を入れました。蒸すのではなく、フライパンで焼いて作りました。

海老サラダにはナッツもトッピングして、食感を楽しみました。

南国料理に、「natura 芳醇マンゴー」の華やかで濃厚な香り、ほのかな甘味がマッチしています。マンゴージュースと違って、甘さはあくまでひかえめなので、どんなお料理にもあいそうです。

食後のリラックスタイムにもいただきたい1杯でした。美味しかった～。

おうちで「沖縄旅行」気分を味わえるチューハイ

今回は、「natura香るカーブチー」と、オリオンビールのチューハイブランド「natura＜ナチュラ＞」の定番商品を、家庭料理と一緒に楽しんでみました。春の食材と合わせることで、柑橘の香りがより引き立つ印象です。春の訪れを感じられるペアリング、楽しんでみては?