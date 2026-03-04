トイズキャビンから6月、平成に流行った、脳の中を漢字で可視化する診断コンテンツ“脳内メーカー”がカプセルトイになって登場します! なんと、自分だけの脳内を作ることができちゃうのだとか(笑)。

こちらが、脳内メーカーを再現したカプセルトイ「脳内メーカー シャカシャカキーホルダー」です。懐かしいですね。

A～Dの全4セットが用意されており、それぞれ5つの漢字が4個ずつ入っているのですが、脳が揺れるたびに文字がシャカシャカ。見た目だけでなく、音でも周囲の視線を集めそうです!

漢字の種類は、Aセットが「金・欲・夢・幻・H」、Bセットは「悩・遊・休・逃・迷」、Cセットは「悪・秘・寂・愛・嘘」、Dセットが「友・幸・楽・食・眠」という組み合わせなのですが、複数のセットをゲットすれば、漢字を自由に入れ替えて自分だけの脳内を再現することができるという、遊び心満載のアイテムとなっています。

サイズは約6.5㎝で、1回400円。SNSで紹介されると、「懐かしすぎるやろ」「偏ったマイ脳内構築できる ってぇコトだなwww」「全種揃えてとんでもない脳内作る人現れると言う未来が見えました」「これは欲しいw」と話題に。

欲望全開の時もあれば、人生を謳歌したり疲弊したりと、人の数だけ人生いろいろ。今のあなたの脳内はどんなモードでしょうか?