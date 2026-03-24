ジェイコムウエスト（J:COM）と天王寺動物園は3月16日、J:COM BS（BS 260ch）での天王寺動物園応援番組放送開始を記念したイベント「『てんのうじどうぶつえんのZOOっとテレビ』presents 第3回 ZOOっとテレビまつり」を3月28日に天王寺動物園（大阪市天王寺区）で開催する。開催時間は10:30〜15:30（予定）。

てんのうじどうぶつえんのZOOっとテレビ

イベントでは、「ひとにも動物にもやさしい1日に」をテーマに、いのちの尊さや地球環境の保全について考える機会を提供する。メインコンテンツとして、飼育員のガイドによる園内バックヤードスペシャルツアー（応募締め切り済み）や、クイズラリー「さがして！動物クイズラリー」を実施。クイズラリーの台紙は受付ブースで配布し、最終ポイントで動物園へのメッセージを記入した先着300名に番組オリジナル色鉛筆セットをプレゼントする。寄せられたメッセージは一部が番組内で紹介されるとのこと。

体験・参加型イベントとしては、紙で作る楽器「ぺパニカ」の制作・演奏ワークショップ（参加費1,000円／定員8人／10歳以上対象／13時〜15時）のほか、全日本ブラシ工業協同組合によるSDGs歯ブラシアート塗り絵制作、大栗紙工によるノート製本ワークショップ、管清工業によるマンホールコースター作りなど、協賛・協力企業・団体によるSDGsをテーマにしたワークショップブースが並ぶ。

また、鉄廃材を活用して制作したインフォメーションボードの天王寺動物園への寄贈式も10時30分〜10時45分にフラミンゴ舎前広場で行われる。このインフォメーションボードの寄贈者はジェイコムウエストと田村商店。

イベントの開催時間は10時30分〜15時30分の予定。イベント参加費は不要だが（前述のとおりぺパニカワークショップは有料）、天王寺動物園への入園料は必要となる。。雨天時は各イベントの開催場所が変更になる場合がある。

過去開催時のようす

編集部メモ

「てんのうじどうぶつえんのZOOっとテレビ」は、J:COMチャンネルで2022年から放送されている天王寺動物園の応援番組。2025年11月からは新たにJ:COM BSでの放送がスタートしている。天王寺動物園の動物たちや飼育スタッフの姿、飼育員が撮影した映像などを通じて、いのちの尊さや地球環境の保全を考えるきっかけをつくることをテーマに掲げている。