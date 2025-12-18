J:COMは12月17日、相続に関する専門家選びの不安を解消する新サービス「J:COM相続そうだん」の提供を開始した。相続手続きや関連する不動産・財産管理の悩みを抱える人々を対象に、相談から専門家の紹介までを一気通貫でサポートするという。

「せいかつコンシュルジュ」の実証実験から生まれたサービス

同社は2023年4月から1年間、生活サポートサービス「せいかつコンシェルジュ」の実証実験を実施。その結果、50代・60代を中心に相続や専門家探しへの関心が高い一方で、インターネット検索で見つかる業者への依頼に不安を感じる人が多いことが判明したという。こうした背景から、J:COMは相続分野に特化し、専門家選びを支援する新サービスとして「J:COM相続そうだん」を開始したとしている。

「J:COM相続そうだん」では、Web上で利用できる無料コンテンツとして、専門家が回答する「みんなのお悩みQ&A」や、相続の基本的なポイントを確認できる「相続かんたん診断」を提供する。

加えて、経験豊富なコンシェルジュによる相談を月1回15分まで無料で受け付け、利用者の悩みに応じて提携する専門事業者を無料で紹介する仕組みを用意する。なお、紹介先のサービス利用については有料となる場合があるという。

このほか、相続に関するテーマを専門家から学べる無料セミナーも開催する予定としている。サービスはJ:COMの加入有無を問わず、パソコンやスマートフォンから専用サイトを通じて利用でき、日本国内の相続を対象としているとのこと。

同社は「J:COM相続そうだん」を通じて、信頼できる専門家との架け橋となり、相続に関する不安の解消に寄与するとしている。

編集部メモ

「J:COMせいかつコンシェルジュ」は、2023年4月20日に実証実験として開始された生活サポートサービス。J:COM利用者を対象に、電話／LINE等で生活に関する相談をうけ、安心して利用できる事業者を紹介していた。対応する相談としては、家事代行、水回りや鍵のトラブル対応、不用品処分、スマホの使い方相談といった生活全般の困りごとについての相談から、家計の見直し相談や貸農園や趣味・旅行についてなど多岐にわたるものとなっており、今回そこで得た知見から相続についての相談のサービスを開始することになったという経緯だ。