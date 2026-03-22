バンダイスピリッツは、「デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition オメガモン：“G”融合モード SIDEゴジラカラー／オメガモン：“G”融合モード SIDEデジモンカラー」(各7,920円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年8月発送予定。

ゴジラとデジタルモンスターのコラボ第2弾として、「デジモンペンデュラムCOLOR」とコラボした『デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition オメガモン：“G”融合モード SIDEゴジラカラー／オメガモン：“G”融合モード SIDEデジモンカラー』が登場。

本体カラーは「オメガモン：“G”融合モード SIDEゴジラカラー」と「オメガモン：“G”融合モード SIDEデジモンカラー」の2種。本体には、「デジモンペンデュラムCOLOR」シリーズでは初となる、UVプリンタによる印刷技術を採用し、デジモンキャラクターデザイナー・渡辺けんじ氏描き下ろしのコラボモンスターを用いたデザインを全面に印刷することで、迫力のある外観を実現。それぞれゴジラとデジタルモンスターをイメージした対になるデザインにすることで、商品本体でもコラボレーションを表現した。

発売済みの『デジモンペンデュラムCOLOR』シリーズ同様に、カラー液晶と充電池を内蔵しており、背景デザインの変更も可能。付属の充電ケーブルで充電することで遊ぶことができ、充電ケーブルはUSB Type-Cに対応している。(※充電にはパソコンなどのUSBポートが必要)

収録キャラは全58体で、デジタルモンスターの世界に襲来した、ゴジラをはじめとした怪獣たちをラインナップ。もちろんデジモンも収録されている。

また、新たなコラボモンスターとして、「デジコア」に侵食した「G細胞」がデジモンに新たな進化をもたらした「グレイモン：“G”侵食モード」「メタルガルルモン：“G”侵食モード」「メタルグレイモン（ウィルス種)：“G”侵食モード」「ブラックウォーグレイモン：“G”侵食モード」が登場。前弾のコラボモンスター4体も収録されており、すべて玩具内で育成することができる。

新たなコラボモンスター5体目には、デジモンペンデュラムで代表的なジョグレス機能で進化する「オメガモン：“G”融合モード」を収録。「ウォーグレイモン：“G”侵食モード」と「メタルガルルモン：“G”侵食モード」の組み合わせのジョグレスによって進化させることができる。

※全58体のうち育成可能なキャラは全57体。

※収録キャラはコラボモンスターも含めて全58体。

「ペンデュラム(振り子)」機能は加速度センサーで対応。本体を振った回数によって、トレーニングの結果やバトルの攻撃力が変化し、トレーニングではたまにアンギラスも登場する。

前弾に引き続き「ゴジラのテーマ」が再生され、カットインも表示される「怪獣襲来呼び出し」でのバトルをはじめ、バトルや育成によって変化するG細胞の侵食率を表す「G細胞活性値」によっても進化するキャラが決まるなど、本コラボ商品ならではの仕様を搭載している。

またユーザーサポート機能として、発売済みのCOLORシリーズ同様に、コールドさせている間は成長がストップし、おなかや筋力が減らなくなるコールドモードや、育成中のキャラを1体までバックアップとして保存できるバックアップシステムを搭載。バックアップシステムで保存したキャラは通信相手がいない時のジョグレスの相手としても使用可能だ。また、同一シリーズはもちろん、過去のCOLORシリーズとも通信バトルができる。

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