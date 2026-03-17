新生活が始まる春。毎年恒例の「無印良品週間」を楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。

無印良品週間

無印良品メンバーを対象に、全品(一部商品除く)が10%オフとなる「無印良品週間」が、3月20日からスタートします(ネットストアは3月31日 午前10:00まで)。期間中、店舗では「MUJI アプリ」の提示で10%オフ、ネットストアでの買い物も10%オフに!

公式Xアカウント(@muji_net)が告知すると瞬く間に拡散され、大きな反響を呼んでいます。ユーザーからは「良品週間きたー!!!!!」「待ってました」といった開催を喜ぶ声のほか、「まとめ買いのチャンスだ」「お買い物リストつくらないと」など、具体的な準備を始める声も。

この時期、特に注目したいのは収納用品や生活雑貨といった、新しい暮らしを整えてくれるアイテム。新生活に向けて文房具を新調したり、毎日の食卓に便利なレトルト食品をストックしたりするのにも、まさに絶好の機会。幅広いラインナップがお得になるので、引越しや模様替えを考えている人にとっても見逃せない期間になりそうです。

公式サイトでは、おすすめ商品や、定番商品、この季節にぴったりな特集も紹介されています。気になる商品はお気に入り登録もできるので、セールに向けて買い物リストを作っておくのにも役立ちそうです。人気商品は売り切れてしまうこともあるので、早めにチェックしておくと安心ですよね。

しっかり準備を整えて、ぜひお近くの店舗やネットストアで、春に向けたお買い物を心ゆくまで楽しんでみてはいかがでしょうか。