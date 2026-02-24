猫砂を入れたら「トイレ」として、クッションを敷いたら「ハウス」としても使える無印良品の「猫用トイレ」。先日発売されるやいなや話題となり、現在入荷待ちになるほどの人気ぶりなのだとか。

こちらが、無印良品から発売された「ハウスにもなる猫用トイレ」です。シンプル&無駄のない設計でありながら、ちゃんと愛猫家のニーズに応えた、無印良品らしい商品です。

天板が外せる仕様になっているので、猫が本能的に落ち着く「囲われ感」と、飼い主が求める「手入れのしやすさ」を両立。また、排泄時やくつろぎの時間に外からの視線を適度に遮り、猫がリラックスして過ごしやすいプライベートな空間となっています。

さらに、汚れがたまりやすい四隅は、角のない丸い形状で洗いやすく、ポリプロピレン素材でできているので、トイレからハウス用途への切り替えも衛生的に行うことができるんです。

SNSで紹介されると、「えー!可愛すぎる!」「さすが無印って感じのシンプル設計。猫も人も嬉しいやつですね」「トイレか〜、と思ってたらなるほど、ハウスにもなりますね!」「これめっちゃいいな」「めっちゃ欲しい!!!!」と発売前から話題に。

サイズは約幅42×奥行58×高さ41cm、価格は3,990円です。ペットも飼い主もwin-winになれる便利グッズ。気になる方は、チェックしてみてくださいね。