「こんなことで電話するのもどうかなと思うけど……」と言いながら、ナインティナイン・岡村隆史が電話をかけたのは“裏番組”を担当するおぎやはぎだった。そのワケとは――。

岡村隆史

「こんなことで電話するのもどうかなと思うけど……」「なんかモヤモヤして」

19日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)。おぎやはぎ・小木博明とロケに行ったと明かした岡村は、ロケ中に、レンコン農家の女性にレンコンチップスをもらったそうで、「“木曜日にレンコンチップスを食べながらラジオやりましょうね”って約束したんですけど。食べてんのかどうか、ちょっと連絡してみようかな」とニヤリ。「こんなことで電話するのもどうかなと思うけど……。なんかモヤモヤして」と話しつつ、“裏番組”のTBSラジオ『木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき』に電話をかけた。

生放送中の電話に、小木は、「ビックリした～! 突然かかってきて……。岡村さん、こんばんは。真裏じゃないですか（笑）」と爆笑し、矢作兼も、「どういうこと?」と困惑。レンコンチップスについて確認した岡村は、「今食べてますよ」と返され、「そうですか。よかった～!」と一安心した。「今から開けますね。うちの相方も楽しみにしてるんで」「じゃあ、同時にみんなで食べます?」と盛り上がるなか、矢部浩之は、「ごめんなさい。私、夜中あんまり食べれないんですよ」と拒否。小木は、「いいだろ! それぐらい!」とツッコみ、矢作も、「確かに胃腸があんまり強そうじゃないもんね」と苦笑した。

「すごいですね」「裏で同じものを食べるなんて」と深夜のコラボに楽しげなナインティナインとおぎやはぎ。その後も、10分ほどトークが続き、お互いのリスナーから質問が寄せられる場面も。終わらないクロストークに、矢部が、「ちょっと待って! 電話切ろ?」と諭すと、小木は、「切りましょうか」としぶしぶ承諾しながら、「レンコンチップス一緒に食べれて、また1つ歴史が刻まれましたね」と満足げ。岡村も、「ホントうれしい」「お互い頑張りましょう」と電話を切り、「こんなことなかなかない。まあ、あとで誰かが怒られるのか知りませんが……」と含み笑いで締めくくっていた。