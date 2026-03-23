日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月～金曜9:00～)で、かつて同局系バラエティ番組『幸せ!ボンビーガール』の人気企画だった「上京ガール」が、24日の放送で5年ぶりに復活する。ナレーションは、引き続き山咲トオルが担当する。

あいみさん

「上京ガール」は、地方から夢を抱いて東京へやってきた女性の“リアルな物件探し”に密着するドキュメント企画。2011年から2021年まで放送された『幸せ!ボンビーガール』の中でも人気を誇った名物企画だ。

今回密着するのは、愛知県から上京し、テレビ局のADを目指す22歳のあいみさん。アルバイト代の多くを“推し活”に費やしてきたため、用意できた資金はわずか8万円。希望家賃は6万円としながらも、「風呂・トイレ別」「オートロック」「宅配ボックス」、さらに「推しの曲を爆音で聴ける防音性」など、厳しい条件を掲げて物件探しに挑む。

しかし、彼女を待ち受けていたのは過酷な東京の現実。物価高の影響で家賃相場は過去最高水準に達し、さらに新生活シーズンと重なったことで空き物件は激減。内見予約が殺到し、わずかな差で申し込みを逃すなど、し烈な“物件争奪戦”が繰り広げられる。

理想と現実の間で揺れ動きながらも、あいみさんは自分に合った部屋を見つけることができるのか。笑いあり、涙ありの上京ドキュメントが展開される。

なお、放送後には動画配信サービスHuluで未公開シーンを追加した完全版を配信される。

【編集部MEMO】

「上京ガール」では、現在タレントとして活躍する川口葵も登場し、“かわいすぎる上京ガール”として話題に。その後「K-1甲子園2021＆K-1カレッジ2021」の応援サポーターに就任し、昨年には格闘家・武尊と結婚した。

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