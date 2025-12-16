格闘家の武尊と妻でタレントの川口葵が16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』(12月19日公開)の吹替版完成披露試写会＆ファイヤーステージイベントに登場した。

川口葵と武尊

武尊は「今回3作目で第1章完結になるような作品だと聞いていたので、僕も次の試合で引退することを決めて、僕の格闘家としての第1章も完結するタイミングだったので、同じようなタイミングでこの映画が見られることをすごくうれしく思います」とコメント。

特に注目しているポイントを聞かれると、「今回、過去最高のアクションシーンが見られると聞いていたのですごく楽しみだし、来年引退試合が控えているので、ジェイクが家族や民族のために戦う姿を……僕も新しく家族ができて、これからもしかしたら子供もできてもっと家族が多くなるかもしれないので、自分の守るもののために戦う姿を見て、引退試合に向けてパワーをもらって帰りたいと思います」と話した。

川口は「今回の映画のテーマが家族愛ということで、サリー一家の絆や家族の温かさを目に焼き付けたい。私自身も今年結婚して家族ができたというのもあって、そこに重ねながら目に焼き付けたいと思います」と語っていた。

神秘の星パンドラを舞台に、先住民族のナヴィと侵略を狙う人類との戦いを描いてきた『アバター』シリーズ最新作。アバターとして潜入した元海兵隊員のジェイクは、ナヴィの女性ネイティリと家族を築き、人類と戦う決意をするが、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァランは、人類と手を組み復讐を果たそうとし、“炎の決戦”が幕を開ける。

この日のイベントには、日本版声優陣の東地宏樹(ジェイク役)、小松由佳(ネイティリ役)、バトリ勝悟(ロアク役)、内田真礼(ツィレヤ役)、田村睦心(ヴァラン役)、『アバター』シリーズへの深い愛を伝え続けてきた“アバターファミリー”のチョコレートプラネット(長田庄平・松尾駿)、さらに最新作の公開を待ちわびる著名人が来場した。