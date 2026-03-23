イオンリテールは、3月20日からの「イオン超! 春トク祭り」に合わせ、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」約350店舗にて、総菜売場のイチオシ商品である「焼鳥」と「ピザ」を強化して展開する。家族や仲間が集まる機会が増える春に向け、手軽で満足感のある人気メニューを充実させるという。

旨みと香ばしさにこだわった「国産鶏の焼鳥串」が期間限定価格に

行楽に最適な「国産鶏の焼鳥串」は、たれの味わいにこだわった人気商品だ。ラインアップは、濃口醤油とたまり醤油に三温糖でコクを出した「醤油だれ」と、本みりんと藻塩で素材をいかした「塩だれ」の2種類となっている。程よい焼き目が香ばしさを引き立て、鶏肉のジューシーさを楽しめるという。串のまま食べられる手軽さがあり、冷めても美味しく屋外でも食べやすいのが特長だ。温め直すとより香ばしさが際立ち、お花見などのシーンにも向いている。

国産鶏の焼鳥串の販売期間は、3月20日〜23日まで、および3月27日〜31日までの2回にわたって設定されている。価格は1本あたり108円で提供され、展開店舗は関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の約350店舗となる。

4つの味を一度に楽しめる贅沢なピザ「クワトロ・グラツィエ」

イチオシの2品目は「ピッツァソリデラ・クワトロ・グラツィエ」だ。この商品は4種類の人気ピッツァを一枚にまとめており、チーズトマトのうまみと爽やかなバジルの風味マルゲリータ、コクとうまみのポテトとベーコン、甘辛タレが絡むてりやきチキン、そして魚介の旨みが広がるシーフードを一度に楽しめるという。シェアする楽しさを備えた充実感のあるピザで、自宅で温め直しても美味しく食べられるよう工夫されている。パーティーやおつまみにも適しており、イオンネットスーパーでの注文にも対応している。

ピッツァソリデラ・クワトロ・グラツィエの販売期間は3月27日〜31日までで、価格は861円となっている。展開店舗は焼鳥と同様に、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の約350店舗だ。

好きな串を自由に選べる「焼鳥バラ売り」も拡大中

焼鳥のバラ売り

イオンリテールでは、好みに合わせて選べる「焼鳥のバラ売り」販売を順次拡大している。現在は約100店舗で展開されており、今後も拡大予定だという。取り扱い商品の一例には、もも、ねぎま、かわ、レバー、つくね、ぼんじり、ももにんにく、ふりそで、むね大葉などが含まれている。

家飲みのおつまみから夕食のおかず、ピクニックまで、幅広いニーズに応える総菜売場を目指し、引き続きサービスの拡充に取り組んでいくとしている。