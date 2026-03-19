パスタ専門店「ジョリーパスタ」はこのほど、グランドメニューを改定。3月19日より、春夏にぴったりな前菜や本格パスタなど、バリエーション豊かな商品を販売している。

パスタメニュー

今年の春夏グランドメニューでは、イタリアをお手本においしさを追求した本格パスタや、爽やかな前菜、木こり風ピッツァなど、春夏にぴったりな爽やかな商品が多数登場する。

まずは本格パスタから、いろどり豊かな、トマトソース、魚介スープ、ペペロンチーノの3種を紹介。「燻製ベーコンときのこのボスカイオーラ」(1,089円)は、舞茸、ヒラタケ、スライスベーコンを使用した「木こり風」を意味するきのこたっぷりのパスタ。仕上げにルッコラ、イタリア産チーズを振り、コクのある味わいに。

「海の幸の豆乳スープパスタ」(1,375円)は、エビ、あさり、イカ、ほうれん草、ポテトをつかった豆乳ベースのスープパスタ。醤油の風味がアクセントの和風豆乳スープには、魚介の旨みが詰まっている。

「エビとブロッコリーのペペロンチーノ ～レモンバター風味～」(1,089円)は、エビ、ブロッコリー、ミニトマトを使用したレモン香るペペロンチーノ。爽やかなレモンの風味にバターのコクが加わったまろやかでピリ辛な味わいとなっている。

また、ラビオリを使用したパスタも2品登場する。リコッタとほうれん草を包んだラビオリを、チキンやブロッコリーと合わせてトマトソースで仕上げた「ラビオリ グリルチキンとブロッコリーのトマトソース」(539円)と、リコッタとほうれん草を包んだラビオリを、濃厚なゴルゴンゾーラクリームで仕上げた「ラビオリ ゴルゴンゾーラクリーム」(539円)。

ピッツァメニュー

ピッツァメニューには、きのこたっぷりの木こり風や、ジェノベーゼが登場。「ピッツァ・ボスカイオーラ」(1,089円)は、舞茸やヒラタケを使用した「木こり風」を意味するピッツァ。スライスベーコン、オリーブ、バジルをトッピングして具材感のある一品に。

「ピッツァ・ジェノベーゼ」(1,089円)は、バジル、ミニトマト、ポテト、ベーコンを使用した爽やかなバジルの香りを楽しむことができるピッツァ。

いずれも、人気のマルゲリータと一緒に楽しむことができるハーフ&ハーフ「ピッツァ・ハーフ&ハーフ プレミアムマルゲリータ&ボスカイオーラ」(1,309円)と「ピッツァ・ハーフ&ハーフ プレミアムマルゲリータ&ジェノベーゼ」(1,309円)もラインアップされている。

前菜&ドルチェ

続いて前菜。大根、パプリカ、レンコンを酢漬けにした爽やかな「ピクルス」(319円)や、ガーリックトーストに、ローストビーフと、野菜をじっくり煮込んだカポナータをのせた「ローストビーフのブルスケッタ」(429円)は、イタリア産チーズのコクとバーベキューソースの香ばしさが、食欲をかき立てる。

ドルチェには、フルーツを使用した華やかなドルチェが登場。コーヒーゼリーやイタリアンプリン、2種のジェラート(バニラ、ストロベリー)、フルーツなどを重ねた「グラスドルチェ グランデ」(759円)、たっぷりのフルーツとバニラジェラートを使用した「マチェドニア コン ジェラート」(429円)、特製ティラミスとフルーツのプレートドルチェ「ティラミス&フルーツ」(385円)がラインアップされている。