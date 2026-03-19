「丸亀製麺」は、3月25日～3月27日の3日間、丸亀製麺で人気の「ちくわ天」「かしわ天」「いなり」をそれぞれ1個購入すると、その場で1個無料で進呈する。

対象商品は、「ちくわ天」(170円)、「かしわ天」(220円)、「いなり」(160円)。打ち立てのうどんと一緒に楽しんでもらいたいという想いから、店内飲食のみ対象となる。

【キャンペーン概要】

対象商品：『ちくわ天』『かしわ天』『いなり』

期間 ：2026年3月25日（水）～3月27日（金）

実施店舗：全国の「丸亀製麺」



注意事項：

※購入した対象商品と同一商品をその場で一つ無料でプレゼントする。

※プレゼントを希望の人は、自身で対象商品を取ること。

※一部実施していない店舗がある。

※混雑状況により、一時的に待つ場合や欠品する場合がある。また、各店の食材が無くなり次第キャンペーンは順次終了となる。

※うどん札は、うどんの購入がない場合には渡せないとのこと。

※うどん札、アプリクーポンとの併用可能。ただし、「丸亀製麺アプリ」初回ダウンロードでもらえる「かしわ天無料クーポン」との併用は不可。

※本キャンペーンは店内飲食限定のキャンペーン。持ち帰りは対象外となる。

※数量限定、無くなり次第終了となる。