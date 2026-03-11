イオンリテールは3月20日から、「超! 春トク祭り」をイオン・イオンスタイル約380店舗で開催する。また、店舗でのセールに先駆けて3月13日より、ネット限定先行セールをを公式通販イオンスタイルオンラインで開催する。

本セールでは、LED液晶テレビやスティッククリーナー、寝具など、春からの新生活で需要が高まる家電・日用品各種の「半額企画」を初開催する。また、洗剤やキッチン用品など、まとめ買い需要に応えする、よりどりセールを豊富に用意している。さらに、トップバリュの食品が最大100%増量でお得な「増量企画」を実施するほか、この春値上がりする飲料などのカテゴリも含む、加工食品などが円引になる「アプリクーポン祭り」企画も実施する。開催期間は3月20日～3月31日まで。

新生活応援、暮らしの品が半額

店舗での展開商品の一例として、「TCL 65v型4K量子ドットMini LED液晶テレビ(65C6KS)」(135,800円)は、先着500点限りで、レジにて半額の67,900円(税込74,690円)となる。

「TCL 65v型4K量子ドットMini LED液晶テレビ(65C6KS)」(135,800円→半額67,900円/税込74,690円)

「SHARP プラズマクラスター 空気清浄機(FU-SC01-W)」(14,800円)は、先着1,500点限りで、レジにて半額の7,400円(税込8,140円)に。

「SHARP プラズマクラスター 空気清浄機(FU-SC01-W)」(14,800円→半額7,400円/税込8,140円)

「アイリスオーヤマ スティッククリーナー(SCD-18AEP3-W)」(14,800円)は、先着1,000点限りで、レジにて半額の7,400円(税込8,140円)。

「ホームコーディ ペットボトルクーラー」(1,480円)は、レジにて半額の740円(税込814円)。

3月20日限り「ホームコーディ 洗える羽毛肌掛ふとん(シングルロング)」(3,980円)は、レジにて半額の1,990円(税込2,189円)で提供する。

日用品・消耗品も、まとめ買いでお得に。

春のおでかけを楽しむファッションアイテム

「軽量はっ水パーカー」は、3月20日～3月25日の期間、2,980円の品をレジにて400円引きの2,580円(税込2,838円)で提供する。

「トップバリュ 風に強い晴雨兼用折りたたみ傘」は各3,278円で販売する。

花粉が付きにくい加工を施した「ESSEME 花粉対策カラフルマンパー」は、3月20日～3月25日の期間、3,980円の品をレジにて20%引きの3,184円(税込3,502.40円)で販売する。

TVCのレディス向け「コットン100%ライトオンスデニムワイドパンツ」は、2,980円の品をレジにて400円引きの2,580円(税込2,838円)、メンズ向け「レギュラーフィットストレッチジーンズ」は、2,980円の品をレジにて200円引きの2,780円(税込3,058円)で販売する。

「TVC レディス コットン100%ライトオンスデニムワイドパンツ」(2,980円→2,580円/税込2,838円)/「TVC メンズ レギュラーフィットストレッチジーンズ」(2,980円→2,780円/税込3,058円)

春らしくカジュアルコーデに合わせやすい「LIZDAYS トートバッグ」各種は、メーカー希望小売価格2,300円または3,500円の品をレジにて20%OFFで提供する。

「トップバリュ フロントオープンジッパーキャリー Sサイズ」は、13,800円の品をレジにて20%OFFの11,040円(税込12,144円)で販売する。

「トップバリュ フロントオープンジッパーキャリー Sサイズ」(13,800円→11,040円/税込12,144円)

春の集うシーンに最適なごちそうや家計応援企画を用意

3月20日～3月22日・3月27日～3月31日の期間、国産鶏肉を使用し、国内で丁寧に串打ちして店内で香ばしく焼き上げた焼鳥串を100円均一(税込108円)で提供する。パック販売の店舗では、2本200円、4本400円で販売する。

「国産鶏使用 焼鳥串 各種」(1本あたり108円)

春のお祝いに特別感を添えてくれる黒毛和牛は、均一価格の861.84円で提供する。

生ならではのとろけるような食感を楽しめる生アトランティックサーモンの刺身や、冬の間にたっぷり養分を蓄えた柔らかく芯まで美味しい春芽(はるめ)アスパラガスなどもお買い得価格で用意している。

また、イオン100周年とサッポロビール150周年を記念してコラボしたオリジナルデザイン缶の「黒ラベル 350ml 」(198円)と「ヱビスビール 350ml」(217.80円)も販売する。

「サッポロビール150周年 コラボデザイン缶＜イオン限定＞」(黒ラベル 350ml 198円/ヱビスビール 350ml 217.80円)

トップバリュの加工食品や惣菜も増量し、お得に提供する。

トップバリュの加工食品や惣菜が増量でおトク

イオンお買物アプリクーポン祭り

「イオンお買物アプリ」にて、飲料や調味料などメーカー商品に使える円引きクーポンを配信する企画を実施する。(地域により価格が異なる場合がある)

イオンお買物アプリクーポン祭り

オリジナルグッズも登場

「コジコジ」とのコラボアイテム38品目を発売する。クリアファイルやアクリルチャームなど、春からの新生活で使えるステーショナリーや雑貨を豊富を用意している。

また、超!春トク祭りを盛り上げるオリジナルキャラクター「チアパンダ」デザインの商品も登場する。一例として「チアパンダ柄フリーザーバッグM・L」(305.80円)などを販売する。

ネット限定先行セール

店舗でのセールを前に、家電や日用品などネット限定で購入できるお買得商品を多数取り揃える。ネット限定先行セールでは、セール商品も含めた約5万点以上の商品に使える「ほとんど全品10%OFF」となる割引クーポンを用意している。実施期間は3月13日10:00～3月19日9:59まで。

目玉商品一例

イオン 超!春トク祭りドリームキャンペーン

イオン 超!春トク祭りドリームキャンペーン

「夢、叶えちゃいます!」イオンドリームキャンペーンを実施する。日常のちょっとした夢からあっと驚く大きな夢まで幅広く募集。応募の中からイオンが1つの夢を実現する。「最高のお肉を限界まで食べたい!」「プロサッカー選手を目指して本格的な練習がしたい!」など内容は自由。応募期間は3月10日～3月31日。

また、「880名さまに当たる!」イオンドリームキャンペーンも実施する。対象期間中にイオングループ各店舗で税込5,000円または税込3,000円以上の購入レシート(合算可)を1口として全6コースから選択し、専用サイトから応募できる(スマホ限定)。当選者合計880名にドリームな体験や景品などを進呈する。レシート対象期間は3月20日～3月31日、応募期間は3月20日～4月12日。

景品の一例

mojojojoコラボノベルティ プレゼント企画

イオン・イオンスタイル直営売場で税込3,000円以上の当日レシートを提示するとノベルティがもらえる。5色のカラーバリエーションの中からランダムで1人1つ進呈し、無くなり次第終了となる。3月21日からは「mojojojoコラボ チアパンダBIGエコバッグ」、3月28日からは「mojojojoコラボ チアパンダトラベルポーチ 3点セット」を配布する。