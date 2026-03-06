「葬送のフリーレン」は週刊少年サンデー(小学館)で連載中の山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画で、魔王討伐後の世界を描いた物語です。

勇者ヒンメル一行と共に旅を終えたエルフの魔法使いフリーレンは、長い寿命を持つがゆえに人間の感情や時間の重みを深く理解できずにいました。仲間の死をきっかけに「人を知る」ための旅に出たフリーレンは、新たな仲間フェルンやシュタルクと出会い、各地を巡りながら過去の思い出と向き合っていきます。

“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開され、静かな語り口で、時間の流れや別れ、心の成長を描いた感動的な作品である一方、キャラクターたちのユーモアが溢れており、国内外で絶大な人気を誇っています。 また、2023年9月から2024年3月まで放送されたTVアニメでも数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼びました。そしてファン待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送されています。

今回は「葬送のフリーレン」に登場するフリーレンの弟子となる魔法使い、フェルンに注目。フェルンは戦災孤児として育ち、僧侶ハイターに引き取られた後、フリーレンに魔法を学びます。魔法の才能も高く、年齢以上に落ち着いた性格。冷静沈着かつ面倒見がよく、旅の中では生活面でも仲間を支える存在です。

そんなフェルンについて、もしも「葬送のフリーレン」が実写化されるなら誰に演じてほしいかについてのアンケートを、マイナビニュース会員に実施。上位に挙がった女優5名をご紹介します。

「葬送のフリーレン」もしも実写化するならフェルンは誰に演じてほしい?

1位：芦田愛菜（21票）

2位：橋本環奈（13票）

3位：浜辺美波（10票）

4位：広瀬すず（7票）

5位：原菜乃華（5票）

続いて、5名の概要とコメントをご紹介します。

1位：芦田愛菜（21票）

第1位に輝いたのは、芦田愛菜。2004年兵庫県生まれで、幼少期から子役として活躍。出演当時、5歳で演じたドラマ『Mother』での圧倒的な演技力により一躍注目を集めました。続く『マルモのおきて』では国民的な人気を獲得し、その後も映画『星の子』や海外作品『パシフィック・リム』など幅広いジャンルに出演。学業と芸能活動を両立する姿勢や知性、落ち着いた人柄でも支持され、日本を代表する若手女優として確かな存在感を放っています。

その知的なイメージからフェルンのイメージに合っていると思う方が多く、同様のコメントが多数寄せられています。

オススメコメント

しっかり者の雰囲気に似ている（40代男性）

真面目で賢いところがフェルンのイメージにぴったりだと思う。（40代男性）

物静かで冷静な感じを上手く演じてくれそう（40代男性）

真面目でしっかりしているところがぴったりなので。（40代女性）

2位：橋本環奈（13票）

第2位には橋本環奈がランクイン。1999年福岡県生まれで、当時中学生だったアイドル時代に撮影された写真が「奇跡の一枚」として話題になり、一躍注目を集めました。その後、映画『セーラー服と機関銃―卒業―』で初主演を務め、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。 透明感のあるルックスと圧倒的な存在感で注目を集め、若くして第一線で活躍しています。『今日から俺は!!』ではコメディセンスの高さを発揮。さらに『キングダム』などの大作にも出演し、表現の幅を広げています。親しみやすさとプロ意識を兼ね備え、主演・助演を問わず作品に強い印象を残す女優として高く評価されています。

葬送のフリーレンはコメディシーンも人気のひとつ。顔や雰囲気が似ているという声はもちろん、橋本環奈だったらコメディシーンも期待できるというような声も挙がっていました。

オススメコメント

雰囲気やイメージが近しい感じをうけるからです。（40代男性）

顔だちが似ているように思うから（40代男性）

コメディシーンもこなせるから（40代男性）

3位：浜辺美波（10票）

3位には浜辺美波がランクイン。2000年石川県出身の女優で、清楚で透明感のある雰囲気が印象的です。映画『君の膵臓をたべたい』では切ない青春像を瑞々しく演じ、多くの観客の心を掴みました。その後も『約束のネバーランド』や『賭ケグルイ』など話題作に出演し、着実にキャリアを重ねています。若手ながら安定感のある演技で、今後のさらなる活躍が期待される女優です。

ユーザーコメントでは、フェルンの持つ透明感と浜辺美波の雰囲気が似ているといったような声が寄せられていました。

オススメコメント

雰囲気が似ているからです。（40代男性）

顔と雰囲気が似ていて演じることができそうだなと思ったので。（30代女性）

4位：広瀬すず（7票）

4位には広瀬すずがランクイン。1998年生まれの静岡県出身。瑞々しい存在感と自然体の演技で、若くして数多くの話題作に出演してきました。映画『海街diary』で注目を集め、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。その後も『ちはやふる』シリーズや『流浪の月』などで、成長や葛藤を抱える人物像を丁寧に表現しています。明るさの中に繊細さを併せ持ち、作品ごとに表情を変える演技力が高く評価される女優です。

オススメコメント

髪を伸ばせば雰囲気が似ているかなと思った（40代男性）

5位：原菜乃華（5票）

5位には原菜乃華がランクイン。2003年東京都生まれの女優で、子役として芸能界入りし、幼少期からドラマや映画に出演して経験を積んできました。映画『ミステリと言う勿れ』の演技で第47回日本アカデミー賞新人賞を受賞。2025年にはNHK連続テレビ小説『あんぱん』にてヒロインの妹・メイコ役を演じたことが話題になりました。若手実力派女優として、今後のさらなる活躍が期待されています。

オススメコメント

丸顔のところが似ているから（40代女性）

まとめ

「葬送のフリーレン」フェルンを演じてほしいというアンケート結果、今回は上位5名の俳優さんをご紹介しました。

アンケート結果を見ると、顔立ちや雰囲気が似ているという意見が多く寄せられましたが、その一方で、フェルンの知的で冷静なイメージを表現できる点が重視されていることも分かりました。中でも芦田愛菜のように、落ち着いた佇まいと確かな演技力を兼ね備えた俳優が上位に挙がっています。

TVアニメ「葬送のフリーレン」は、第2期が現在日本テレビ系列にて放送中。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね!

調査時期: 2025年12月08日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 223人

調査方法: インターネットログイン式アンケート