日本ピザハットが展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、今月28日に控える「ブラックフライデー」に先立ち、11月12日~11月30日の期間限定で「ブラックフライデーキャンペーン」として、HUT REWARDS(ハットリワード)の新規会員登録キャンペーンを実施する。

期間中にHUT REWARDSに新規会員登録した人には、2~3人前に適しているMサイズ(直径約26㎝)のピザハット・マルゲリータを590円で提供する。

2人で食べたとすると1人前なんと295円と、この物価高のご時世で1食300円を切るというスペシャル価格!持ち帰り&公式サイト・アプリ注文限定の超おトクな価格設定となっている。

さらに、すでに会員の人には期間中はスライス(ポイント)が通常の5倍もらえるビッグチャンスとなっている。

ブラックフライデーキャンペーン

新規会員登録で590円

スライス5倍

キャンペーン内容は【HUT REWARDS利用者様全員】期間中は獲得スライス(ピザハットのポイント)が5倍のボーナスタイム発生!

※キャンペーン対象となるのは公式サイト・アプリ注文の場合のみ。



「HUT REWARDS(ハットリワード)」とは、ピザハットが提供する、会員様向けポイントプログラム。注文金額に応じた「スライス(ピザハットのポイント)」を取得して、様々な商品と交換することができるようになる。カットしたピザの1ピースをイメージした言葉である「スライス」をポイントの名称・単位としており、会員毎の専用ページで最新のスライス保有数等を確認、使用することができる。注文によるスライス獲得のほか、スライスを得られる様々な特典を用意している。

・注文特典:注文金額(税込)に対して、1,000円毎に1スライスが獲得。

・登録特典:「HUT REWARDS(ハットリワード)」に登録すると1スライスがプレゼント。

・誕生日特典:誕生日のお祝いに3スライスがプレゼントされる。

・アニバーサリー特典:登録日に、特典としてスライスがプレゼントされる。

・アプリゲーム特典:注文に応じて楽しめるゲームで、スライスが獲得できる。

さらに、過去1年間の注文回数に応じてメンバーランクが更新されていき、ランクアップの際には特典として追加でスライスを取得することができる。

